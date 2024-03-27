Пять лет в колонии-поселении получил виновник ДТП, в котором погибли люди

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам СКО. На скамье подсудимых оказался 39-летний житель Петропавловска. Из материалов дела следует, что 5 августа 2023 года около 23 часов 30 минут на дороге между селами Каракога и Надежка в районе Магжана Жумабаева подсудимый, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 100, на большой скорости сбил мужчину и женщину, стоявших на обочине возле автомобиля Аudi 80 с включенными аварийными габаритными огнями. Потерпевшие скончались на месте. Подсудимый не оказал им помощь, не вызвал скорую, не сообщил о случившемся в ближайший орган внут­ренних дел – он оставил место ДТП.

В ходе судебного разбирательства между прокурором и подсудимым было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Потерпевшие тоже дали согласие на заключение процессуального соглашения. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, признание вины и чистосердечное раскаяние.

Суд приговорил признать подсудимого виновным и по совокупности преступлений окончательно назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. В срок наказания зачтут время содержания его под стражей с 6 августа 2023 года из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде лишения свободы.