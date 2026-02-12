Пять тысяч кустов каннабиса сожгли в Австралии

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс ликвидировала предполагаемую крупную плантацию каннабиса на 306 гектаров и задержала четырех человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Это было сложно обнаружить, и очевидно, что люди приложили усилия, чтобы скрыть то, чем они там занимаются», — заявил инспектор полиции округа Мюррей-Ривер Мик Фуллер, комментируя результаты операции.

По данным правоохранительных органов, около пяти тысяч кустов каннабиса ориентировочной стоимостью до 10 миллионов австралийских долларов выращивались на сельском участке площадью 306 гектаров в районе населенного пункта Нимур. Плантацию удалось выявить с помощью воздушного наблюдения накануне рейда.

Как отметил Фуллер, растения находились в густом эвкалиптовом лесу, что затрудняло их обнаружение. После документирования и фотосъемки все кусты были уничтожены.

На территории участка задержаны двое мужчин в возрасте около 40 лет и две женщины в возрасте около 60 лет. Им предъявлены обвинения в культивировании и хранении крупной коммерческой партии запрещенного растения. Суд отказал всем четырем в освобождении под залог, в четверг они предстанут перед судом.

 

#Австралия #каннабис

