Более 630 млрд тенге вернули в бюджет Казахстана за полгода

Из них 107 млрд тенге - в виде драгоценных камней и металлов.

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Первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге в ведомстве рассказал о работе по возврату активов и борьбе с олигополиями, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По поручению президента продолжается работа по возврату активов и борьба с олигополиями. За время работы специальной комиссии удалось вернуть государству 631 млрд тенге за полгода, в том числе 400 миллионов долларов из зарубежа в рамках уголовного преследования. Из владения олигополий возвращено 398 тысяч гектаров земли на сумму свыше 6,5 млрд тенге", – сообщил спикер.

Он отметил, что по протестам генерального прокурора Верховным судом отменено 17 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий.

"Это позволило вернуть более 600 подъездных железнодорожных путей, снизить тарифы за проезд, защитить интересы государства на 21,1 млрд тенге. Также удовлетворено 6 исков прокурора о возврате незаконно отчужденных объектов государственной собственности. На рассмотрении еще 20 протестов и исков на общую сумму 13,7 млрд тенге. К работе по борьбе с отмыванием преступных доходов и возврату активов активно подключаем и иностранных партнеров", – продолжил Ташимбаев.

По его словам, в частности, в октябре были подписаны договоры с Кипром о выдаче преступников и правовой помощи по уголовным делам. Всего Казахстан в уголовно-правовой сфере заключил договора с 34 странами. Среди них такие крупные державы как Китай, США, Индия, Бразилия и другие государства.

Начальник Службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РК Артур Ластаев дополнил, что из возвращенного государству имущества на 631 млрд тенге 421 млрд тенге возвращен в порядке возмещения ущерба по уголовным делам, из которых 314 млрд тенге возмещены в денежном эквиваленте и 107 млрд тенге - в виде драгоценных камней и металлов.

"Остальная сумма возмещается в порядке демонополизации", – заключил Ластаев.