Совет ЕЭК поддержал предложение Казахстана о продлении срока использования навигационных пломб

Экономика

На заседании Совета ЕЭК, прошедшем в онлайн режиме, казахстанская сторона во главе с заместителем Премьер-министра - министром национальной экономики Сериком Жумангариным выступила с инициативой продлить срок использования навигационных пломб, произведенных в третьих странах и применяемых для отслеживания перевозок товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Необходимость принятия такого решения связана с тем, что в соответствии с действующим решением Совета ЕЭК с 7 сентября 2026 года операторы государств-участников ЕАЭС должны использовать исключительно навигационные пломбы, произведенные на территории Союза. 

В Казахстане национальным оператором отслеживания грузоперевозок является Институт космической техники и технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Помимо собственных устройств оператор использует около 10 тыс. арендованных навигационных пломб, произведенных в третьих странах, со сроком аренды два года. Их досрочная замена повлечет дополнительные расходы. При этом действующие производственные мощности стран ЕАЭС пока не позволяют в полном объеме обеспечить потребность Казахстана в навигационных пломбах.

Вместе с тем в Казахстане уже определены предприятия, которые наладят их локальное производство. Для запуска производства потребуется время.

По итогам обсуждения Совет ЕЭК поддержал предложение казахстанской стороны и продлил срок вступления решения Евразийской комиссии до 1 января 2028 года.

Кроме того, Совет ЕЭК одобрил изменения в Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб продукции, подлежащей ветеринарному контролю. Согласно поправкам, уполномоченные органы получают право инициировать исключение из реестра предприятий третьих стран, которые в течение более пяти лет не осуществляли поставки подконтрольной продукции на территорию государств ЕАЭС.

Также одобрены изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Они предусматривают продление на один год срока вступления в силу обязательного требования о проведении двойного токсикологического тестирования продукции. Решение принято с учетом ограниченного количества аккредитованных лабораторий, имеющих возможность проводить такие исследования.

 

#экономика #ЕЭК #навигационные пломбы

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