На обоих объектах участников экскурсии подробно ознакомили с рабочим процессом, техническими возможностями, производственными оборудованиями. Специалисты предприятий рассказали об особенностях работы, ответили на вопросы ребят

Фото Ансара Кауленова

В рамках общереспубликанского проекта «День рабочего» представители городского отдела предпринимательства и промышленности провели для школьников экскурсию по базам крупных заводов и предприятий, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил руководитель отдела Мухтар Жетилгенов, основная цель подобной профориентационной работы – показать учащимся школ внутреннюю работу производственных предприятий, ознакомить их с миром профессий и спецификой различных видов деятельности, помочь им определиться с будущей профессией.

Школьники посетили один из крупнейших промышленных объектов региона и страны - завод по производству высококачественного листового стекла «Orda Glass LTD». В прошлом году компания реализовала второй проект – производство энергосберегающего стекла с покрытием LOW-E.

Затем учащиеся побывали на рисоочистительном заводе ТОО «Жан-Арай». Эта сельхозкомпания занимается производством круп, выращиванием масличных и кормовых культур, винограда, семечковых и косточковых плодов.