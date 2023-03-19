Рады, что после референдума в Казахстане воплощаются в жизнь демократические реформы – наблюдатель

Фото: ortcom.kz

Наблюдателя впечатлило количество кандидатов, которые избираются по одномандатным округам. Кроме того, он отметил и введение графы «Против всех», подчеркнув, что «избирателям не надо портить бюллетени, если они не находят для себя приемлемого кандидата или партию».

«Рады, что после референдума в Казахстане воплощаются в жизнь демократические реформы. Люди сейчас могут избирать напрямую своих представителей в Парламент. Также больше партий могут участвовать в выборах, потому что требования для регистрации партий не такие жесткие, как были раньше. И это тоже радует. И с этим можно поздравить Республику Казахстан», – сказал Сабатаускас в ходе брифинга в Центре содействия международным наблюдателям.