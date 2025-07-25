Грабители связали и заперли потерпевших в подвале
Сотрудники Департамента криминальной полиции МВД совместно с ДП Акмолинской области раскрыли разбойное нападение на председателя районного маслихата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК
По данным ведомства, 15 июля двое мужчин в масках и капюшоне проникли в частный дом семейной четы в селе Астраханка и, угрожая обрезом охотничьего ружья, завладели имуществом на сумму свыше четырех миллионов тенге. После чего связали потерпевших и заперли в подвале их дома.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители Жамбылской области и один житель Туркестанской области, ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления. При обысках изъяты вещественные доказательства – золотые изделия, принадлежавшие потерпевшим. Все трое водворены в изолятор временного содержания. Проводится следственные действия», – сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.