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Сотрудники Департамента криминальной полиции МВД совместно с ДП Акмолинской области раскрыли разбойное нападение на председателя районного маслихата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

По данным ведомства, 15 июля двое мужчин в масках и капюшоне проникли в частный дом семейной четы в селе Астраханка и, угрожая обрезом охотничьего ружья, завладели имуществом на сумму свыше четырех миллионов тенге. После чего связали потерпевших и заперли в подвале их дома.