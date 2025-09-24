Районную больницу модернизируют за счет возвращенных активов в Мангистау

Возврат активов
111
Дана Аменова
специальный корреспондент

Действующее медучреждение не в полной мере отвечает потребностям населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Бейнеуском районе стартовал масштабный проект по капитальному ремонту зданий многопрофильной центральной районной больницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Как уточняется, учреждение рассчитано более чем на 170 коек и ежегодно принимает свыше 320 тысяч пациентов.

Реализация проекта осуществляется за счет активов, возвращенных государству благодаря принятым мерам органов прокуратуры.

На сегодня действующая районная больница не в полной мере отвечает потребностям населения в оказании экстренной и специализированной медицинской помощи, что вынуждает пациентов обращаться в крупные города.

По данным переписи населения на 1 января 2025 года, в районе проживает более 68 тысяч человек.

Для жителей особенно важно иметь доступ к своевременной и качественной медицинской помощи. С учетом роста численности населения и интенсивного развития района принято решение о модернизации учреждения.

«Проект предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию зданий, строительство новых пристроек, открытие специализированных отделений и оснащение современными оборудованиями: компьютерными и магнитно-резонансными томографами, ангиографами, аппаратами УЗИ экспертного класса, оборудованием для реанимации и операционных блоков. В обновленной больнице будут открыты инсультный и кардиологический центры, отделения медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии, а также другие специализированные службы, приемное отделение оснастят системой триажа», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что реализация данного проекта позволит жителям района и близлежащих населенных пунктов получать доступную и качественную медицинскую помощь на современном уровне.

Ход реализации проекта находится на контроле прокуратуры Мангистауской области.

#модернизация #больница #возвращенные активы

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Отопительный сезон не за горами
От обогатительной фабрики до цементного завода
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
Дорога должна быть безопасной
Музей под открытым небом
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
Каким быть образованию в цифровую эпоху
И снова «Вишневый сад»...
Дела пойдут в гору
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Не абстракция, а реальная ценность
Фундаментальный этап в истории республики
Когда на кону – юная жизнь
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Карметкомбинат получил газ
Духовный центр Жетысу
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
В Туркестане открыт гребной канал
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Возврат активов: с субъектов олигополий взыскано свыше 1,3 …
Новый медпункт открыли за счет возвращенных активов в Караг…
На 5,6 млрд тенге из возвращенных активов построят медобъек…
В Алматинской области за счет возвращенных активов открыли …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]