Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Бейнеуском районе стартовал масштабный проект по капитальному ремонту зданий многопрофильной центральной районной больницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Как уточняется, учреждение рассчитано более чем на 170 коек и ежегодно принимает свыше 320 тысяч пациентов.

Реализация проекта осуществляется за счет активов, возвращенных государству благодаря принятым мерам органов прокуратуры.

На сегодня действующая районная больница не в полной мере отвечает потребностям населения в оказании экстренной и специализированной медицинской помощи, что вынуждает пациентов обращаться в крупные города.

По данным переписи населения на 1 января 2025 года, в районе проживает более 68 тысяч человек.

Для жителей особенно важно иметь доступ к своевременной и качественной медицинской помощи. С учетом роста численности населения и интенсивного развития района принято решение о модернизации учреждения.

«Проект предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию зданий, строительство новых пристроек, открытие специализированных отделений и оснащение современными оборудованиями: компьютерными и магнитно-резонансными томографами, ангиографами, аппаратами УЗИ экспертного класса, оборудованием для реанимации и операционных блоков. В обновленной больнице будут открыты инсультный и кардиологический центры, отделения медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии, а также другие специализированные службы, приемное отделение оснастят системой триажа», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что реализация данного проекта позволит жителям района и близлежащих населенных пунктов получать доступную и качественную медицинскую помощь на современном уровне.

Ход реализации проекта находится на контроле прокуратуры Мангистауской области.