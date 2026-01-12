По поручению Главы государства органы прокуратуры продолжают системную работу по возврату незаконно отчуждённых государственных активов, сообщает Kazpravda.kz

В ходе проведённых мероприятий установлено, что в 2019 году ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры» отчуждено с нарушением закона.