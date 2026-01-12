По поручению Главы государства органы прокуратуры продолжают системную работу по возврату незаконно отчуждённых государственных активов, сообщает Kazpravda.kz
В ходе проведённых мероприятий установлено, что в 2019 году ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры» отчуждено с нарушением закона.
"По иску прокуратуры Медеуского района суд признал заключённые сделки недействительными. Государству возвращены активы на сумму свыше 300 млн тенге.
Работа по защите государственной собственности находится на особом контроле и продолжается", - говорится в сообщении прокуратуры Алматы.