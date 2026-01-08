Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО

Возврат активов
168

В рамках поручений Президента по развитию социальной инфраструктуры Правительством ведется работа по модернизации медицинской инфраструктуры, в том числе за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На завершение капитального ремонта Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы Северо-Казахстанской области из Специального государственного фонда выделено 1,3 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В настоящее время ведутся работы по модернизации технической базы и инженерных сетей. Будут предусмотрены специализированные помещения под аппарат МРТ и современная клинико-диагностическая лаборатория для проведение исследований непосредственно в районном центре.

Параллельно осуществляется обустройство приемного покоя по международной триаж-системе. Согласно проекту, будут размещены реанимационные койки с беспрепятственным доступом персонала для оперативного мониторинга. Это обеспечит оперативность медицинского вмешательства и высокое качество медуслуг.

В целом в результате реализации проекта медучреждение будет соответствовать современным стандартам оказания экстренной и плановой помощи.

Согласно данным Министерства финансов РК, из Специального государственного фонда выделено 482 млрд тенге на реализацию свыше 400 социальных и коммунальных объектов, среди которых 183 медицинских учреждения. Ряд проектов охвачены программой «Модернизация сельского здравоохранения». Так, ведется строительство и обновление объектов первичной медико-санитарной помощи, многопрофильных больниц, специализированных медицинских центров, инфраструктуры экстренной медицинской помощи и др.

#ремонт #больница #возврат активов #районы

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
К цифровой свободе мышления
Вернули миллиарды, построили больницу
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Живая память народа
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобр…
Водопровод – за счет возвращенных активов
На благо людей
Активы работают на медицину

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]