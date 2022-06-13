Фото: Kazpravda.kz
Правительство
Раздувания госаппарата не предполагается – глава МНЭ о новых областях Казахстана
Диасов Ораз
корреспондент

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил на вопрос, будет ли раздуваться госаппарат в связи с созданием новых областей в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Нужны человеческие ресурсы. Кроме того, мы будем решать вопрос трудоустройства, так как штатная численность, которая выделяется помимо того, что уже будет выделено областям в рамках имеющейся штатной численности путем реорганизации из действующих областей, создаст новые условия для развития регионов в целом. Раздувание госаппарата не предполагается», - сказал министр на брифинге в СЦК.

При этом он отметил, что каждому новому акиму регионов предполагается по три заместителя.

Глава МНЭ напомнил, что в минувшую субботу были назначены акимы новых областей. В ближайшее время на сессии маслихатов будут вынесены вопросы утверждения схемы управления областей, после чего в регионах будут формироваться областные управления и проводиться соответствующие кадровые назначения.

Правительство, по его словам, уже приняло соответствующее постановление, которым установлены лимиты штатной численности акиматов на территории реорганизованных и образованных областей с выделением дополнительных единиц. После создания государственных органов вновь образованных областей, в регионах начнется работа по разделению бюджета и коммунальной собственности между областями.

Напомним, 4 мая Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании трех новых областей:

1) область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

2) область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского,  Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

3) область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

3 июня Правительство утвердило План мероприятий по реализации Указа Президента РК «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК», предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Ұлытау.

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