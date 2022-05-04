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Указ о создании трех новых областей подписал Токаев

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о некоторых вопросах административно-территориального устройства республики, сообщает Kazpravda.kz.

УКАЗ

О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перенести административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев.

2. Образовать:

1) область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

2) область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского,  Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

3) область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

3. Установить, что местные представительные и исполнительные органы Алматинской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Қонаев располагаются в городе Талдыкоргане.

4. Правительству Республики Казахстан совместно с Верховным Судом Республики Казахстан, Высшим Судебным Советом Республики Казахстан, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, в месячный срок утвердить план организационных мероприятий (дорожную карту) и принять иные меры по реализации настоящего Указа.

5. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам областей Абай, Жетісу, Ұлытау, а также Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

7. Настоящий Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года и подлежит официальному опубликованию.   

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда,   3 мая  2022 года

№ 887

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