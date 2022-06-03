Утверждён План мероприятий по устройству областей Абай, Жетісу и Ұлытау

Правительство утвердило План мероприятий по реализации Указа Президента РК «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК», предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

План мероприятий включает в себя меры по:

- установлению границ новых областей;

- созданию территориальных органов центральных государственных органов;

- утверждению лимитов штатной численности центральных и местных исполнительных органов;

- принятию разделительного баланса по бюджету между вновь созданными областями;

- вынесению расходов на уточнение и формирование республиканского бюджета в рамках образования областей и другие.

"Принятие Плана позволит обеспечить реализацию необходимых мероприятий для функционирования государственных органов во вновь созданных и реорганизованных областях. Реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета", - отметили в пресс-службе.

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр провёл ряд выездных совещаний в новые областные центры, в ходе которых были оценены готовность и потребности регионов в приобретении, аренде и проведении ремонта необходимых административных зданий.

В целом, проведенный анализ показал, что в новых областных центрах имеется готовность по административным зданиям, необходимым для размещения и функционирования государственных органов и работников.

Напомним, что 16 марта т.г. Глава государства на совместном заседании палат Парламента заявил о создании в Казахстане трех новых областей. В рамках реализации поручения Главы государства была создана Правительственная комиссия, которая провела масштабную работу, включая организацию публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов, встречи жителей с местными представительными органами, а также заседание республиканской ономастической комиссии.