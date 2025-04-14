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Инновационный инструмент TilOquBot разработан в рамках поручения Главы государства по развитию цифровизации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации управления по развитию языков Алматинской области, чат-бот включает 100-часовую учебную программу по четырем уровням казахского языка, а также курсы делопроизводства. Систему внедрили совсем недавно, но в ней уже зарегистрировано 3 146 пользователей, причем 58% из них – жители отдаленных районов области.

– Главная цель — сделать изучение казахского языка доступным каждому, – отметил руководитель управления по развитию языков Данияр Ахметов. – Уже на раннем этапе внедрения TilOquBot доказывает свою эффективность. Он является частью масштабной работы по реализации государственной языковой политики в регионе. Это особенно важно в условиях проводимой сейчас цифровой трансформации.

По оценкам специалистов, язык можно развивать, опираясь не только на традиции и культуру, но и применяя цифровые технологии и форматы. TilOquBot может стать ярким примером того, как совместить современность с сохранением духовных ценностей.

Наряду с этим в Алматинской области стартовала подготовка к фестивалю, в рамках которого планируются проведение конкурсов, осуществление креативных проектов в сфере популяризации государственного языка. Итоги проделанной работы подведут в сентябре в Уйгурском районе. Победителей ожидают денежные призы размером от 300 тыс. до 1,5 млн тенге.