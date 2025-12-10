«Развитие микроэлектроники принесет Казахстану значительные преимущества» − мажилисмен

Мажилис
105
Дана Аменова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Мутали Абуталип подчеркнул важность развития отечественных компетенций в области проектирования микросхем, отметив, что это является ключевым условием для достижения стратегических целей страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: freepik.com

В своем обращении к заместителю Премьер-министра - министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву он отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил стратегическую задачу о полной цифровизации страны в ближайшие три года и всестороннем развитии ИИ.

Достижение этих целей просто невозможно без развития собственных компетенций в области проектирования микросхем или чип-дизайна.

«Сегодня микросхемы – основа всего цифрового мира: от бытовой техники и смартфонов до систем безопасности, транспорта и государственных сервисов. Без данной области мы не сможем говорить о реальном цифровом суверенитете. Международный опыт показывает, что для успешного развития области проектирования микросхем не обязательно иметь собственные фабрики. Например, в Сингапуре специализированные действующие фонды поддержки микроэлектроники составляют более 700 миллионов долларов с фокусом на исследования. В Китае, в условиях экспортных ограничений внедрены многомиллиардные налоговые льготы, субсидии и технологические парки, позволяющие создавать суверенные решения для промышленности, телекоммуникаций и ИИ», – сказал он.

В качестве успешных примеров были приведены компании, достигшие мирового лидерства. По его словам, британская  компания ARM, которая, не имея производств, благодаря лицензированию IP-ядер стала архитектурным центром для 95% смартфонов в мире. Кроме того, компания-разработчик микросхем NVIDIA, которая никогда не имела собственных производственных мощностей, стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией выше четырех триллионов долларов США. Вырастить подобные компании – важный стимул.

«У нас отсутствуют образовательные программы, лаборатории для моделирования и тестирования микросхем, исследовательская инфраструктура и меры государственной поддержки. Недостаточно опытных инженеров и наставников с международным опытом, а университеты слабо взаимодействуют с промышленностью. При этом у нас есть огромный потенциал в виде талантливой молодежи. Ярким примером служат студенты Назарбаев Университета, которые уже сегодня на лабораторном уровне занимаются проектированием и созданием микросхем. Смежные отрасли, такие как искусственный интеллект, робототехника и промышленная автоматизация, развиваются медленно. Высокая стоимость фабрик и недостаток инвестиций ограничивают возможности промышленного производства, научных проектов и стартапов», – пояснил депутат.

Как следствие, Казахстан сталкивается с зависимостью от импорта и упускает возможности участия в глобальной полупроводниковой индустрии, которая оценивается в сотни миллиардов долларов с прогнозом роста до одного триллиона долларов к 2030 году и двум триллионам к 2035 году.

Мажилисмен добавил, что развитие микроэлектроники принесет Казахстану значительные преимущества. Оно позволит создавать решения, адаптированные под национальные потребности, повысит надежность и государственную безопасность цифровых систем и снизит импорт микросхем и готовых решений.

Также открываются возможности для экспорта дизайнов и инженерных услуг, сделав Казахстан активным участником мирового рынка, в том числе ИИ.

«Отрасль создаст новые высокотехнологичные рабочие места, привлечет молодежь к инженерным специальностям и откроет возможности для экспорта разработанных микроэлектроник и лицензий на интеллектуальную собственность, что укрепит несырьевой сектор экономики.  Такое развитие также будет стимулировать рост смежных направлений, включая робототехнику, беспилотные системы и телекоммуникации. С учетом вышеизложенного предлагаю Правительству разработать и утвердить комплексную государственную политику по развитию области проектирования микросхем. Она должна предусмотреть создание лабораторий в университетах и колледжах, национального дизайн-центра микросхем, развитие инфраструктуры проектирования и тестирования микросхем, поддержку научных проектов и стартапов, а также внедрение учебных программ по проектированию микросхем», – говорится в депутатском запросе.

Мутали Абуталип резюмировал тем, что именно создание этой базовой инфраструктуры обеспечит реальную и устойчивую цифровизацию страны.

