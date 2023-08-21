Казахстан и Пакистан провели переговоры в Астане

Фото: Kazpravda.kz

В Астане состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина с основателем и председателем крупнейшей логистической компании Пакистана «TCS Logistics Private Limited» Халидом Наваз Аваном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили вопросы развития торгово-логистических возможностей между Казахстаном и Пакистаном.

Заместитель премьер-министра РК рассказал о работе, проводимой Казахстаном по диверсификации торгово-экономических маршрутов в направлении южных портов. Подчеркнул, что вопросы транспортировки экспортной/импортной продукции в/через Пакистан являются актуальными и на сегодня имеют наивысший приоритет.

В свою очередь, Халид Аван проинформировал о деятельности компании, которой он руководит, поделился передовым опытом в транспортно-логистической индустрии и выразил заинтересованность установить партнерство с Казахстаном.

По итогам встречи стороны выразили надежду на плодотворное двустороннее сотрудничество.

Фото пресс-службы Правительства РК