Развитие западных регионов рассмотрел Канат Бозумбаев с акимами областей

Правительство
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Вице-премьер Канат Бозумбаев посетил Атыраускую область, где провел заседание, посвященное реализации Плана срочных мер социально-экономического развития западных регионов, проекта «Ауыл Аманаты» и реформам в бюджетном планировании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: пресс-служба правительства

В заседании участвовали аким Атырауской области Серик Шапкенов, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов, вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков. 

Обсуждалась реформа Бюджетного кодекса и увязка бюджетного планирования с Системой региональных стандартов (СРС), которая позволит направлять финансирование в регионы с наибольшими инфраструктурными разрывами.

Так, износ сетей водоотведения превышает средний уровень по стране в Актюбинской и ЗКО, теплоснабжения – в Атырауской и Мангистауской областях. Во всех западных регионах отмечена высокая степень износа электросетей и низкий уровень обеспеченности дорогами.

Вице-премьер подчеркнул необходимость учитывать СРС при планировании инфраструктурных проектов и приоритетного финансирования отстающих населенных пунктов. 

В рамках проекта «Ауыл Аманаты», направленного на устойчивое развитие сел, до 2029 года в западных регионах планируется реализовать свыше 2,5 тыс. инвестпроектов и создать более 26 тыс. рабочих мест. 

Канат Бозумбаев поручил акиматам до 1 июля определить специализацию сельских округов по результатам скрининга проекта и активизировать разъяснительную работу среди населения по микрокредитованию.

Также заслушаны отчеты по исполнению Плана срочных мер по социально-экономическому развитию западных регионов.

Далее в рамках рабочей поездки Вице-премьер посетил ключевые объекты в Атырау: КГП «Атырау Су Арнасы», фильтровальную станцию №5, строительство подъездной дороги к г. Атырау и реконструкцию канализационных очистных сооружений.

#Правительство #западные области

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