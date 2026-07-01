Реализация принципов новой Конституции: в Казахстане разрабатываются поправки еще в 18 законов

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства доложила о проводимой работе по исполнению поручений Главы государства по реализации принципов, закрепленных в новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Она отметила, что ценности, закрепленные в новой Конституции, – справедливость, верховенство закона, уважение к человеку, национальная идентичность и общественная ответственность – являются фундаментом не только сегодняшнего Казахстана, но и будущих поколений.

«Одним из особенно важных для нас изменений стало возведение культуры, науки и образования в ранг стратегических приоритетов государства. В Конституции впервые сохранение и развитие национального культурного наследия закреплено как прямая обязанность государства. Это означает, что культура теперь признается не только духовной ценностью, но и одним из ключевых факторов общественного единства и долгосрочного развития страны», — подчеркнула Аида Балаева.

Отмечено, что в целях приведения законодательства в соответствие с требованиями Конституции разрабатываются поправки еще в 18 законов. В частности, планируется внести законодательные изменения, касающиеся свободы слова и распространения информации, деятельности религиозных организаций, проведения мирных собраний, поддержки волонтерской деятельности, благотворительности, культуры, кинематографии, а также иных вопросов, прямо вытекающих из Конституции.