Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Инвестиционного штаба обсудили вопросы реализации значимых инвестпроектов в сфере перерабатывающей промышленности, включая газохимию, строительство завода по производству санфаянса, а также предприятия по производству сухих строительных смесей и др., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Особое внимание было уделено развитию транспортной и логистической инфраструктуры. Обсуждены меры по модернизации Трансказахстанского железнодорожного коридора, а также предложения по повышению пропускной способности магистральной сети.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы реализации проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Приняты решения, направленные на устранение существующих барьеров и создание условий для ускоренного роста инвестиционного потенциала Казахстана.

Инвестштаб продолжает работать над повышением привлекательности инвестиционной среды страны. В рамках своей деятельности он направлен на совершенствование регуляторной политики, устранение административных барьеров и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ключевые отрасли экономики.