Реанимация по евростандартам

Раньше здесь были обычные палаты – а теперь целый блок, оборудованный по евростандартам. Установлена многоступенчатая система фильт­рации и обеззараживания воздуха. Благодаря ей, а также герметичным дверям и окнам в реанимации соз­дается практически стерильный микроклимат.

Обновленный блок оснастили функ­циональными кроватями, которые облегчают уход за тяжелобольными, лежачими пациентами. Возле каждой из них установили медицинские консоли, предназначенные для индивидуальной подачи кислорода, вакуума, а также подключения дополнительного оборудования. Чтобы создать персональное пространство, между кроватями поставили ширмы. За состоянием больных круглосуточно следят мониторинговые станции. Модернизацию реанимационного отделения клинической больницы провели за счет бюджета Карагандинской области.