Реанимация по евростандартам Статьи 27 февраля 2025 г. 8:30 3 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области В Карагандинской областной клинической больнице открыли обновленное отделение реанимационной помощи. Оно занимает весь третий этаж одного из корпусов. фото из архива "КП" Раньше здесь были обычные палаты – а теперь целый блок, оборудованный по евростандартам. Установлена многоступенчатая система фильтрации и обеззараживания воздуха. Благодаря ей, а также герметичным дверям и окнам в реанимации создается практически стерильный микроклимат. Обновленный блок оснастили функциональными кроватями, которые облегчают уход за тяжелобольными, лежачими пациентами. Возле каждой из них установили медицинские консоли, предназначенные для индивидуальной подачи кислорода, вакуума, а также подключения дополнительного оборудования. Чтобы создать персональное пространство, между кроватями поставили ширмы. За состоянием больных круглосуточно следят мониторинговые станции. Модернизацию реанимационного отделения клинической больницы провели за счет бюджета Карагандинской области. #Караганда #больница #реанимация