Редкие виды грибов обнаружили ученые в нацпарке «Бурабай»

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Информацию об этом любители природы узнали из соцсетей парка «Бурабай»

Фото: instagram.com/parkburabay/

Научные сотрудники государственного национального природного парка «Бурабай» при проведении научно-исследовательских работ выявили на территории нацпарка ряд редких грибов, сообщает Kazpravda.kz

Так, обнаружены такие уникальные экземпляры, как пецица изменчивая (Peziza varia), строчок осенний (Gyromitra infula), гигроцибе коническая (Hygrocybe conica), рамария обыкновенная (Ramaria eumorpha), вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides), лепиота вздутоспоровая (Lepiota magnispora), войлочно-бурый трутовик (Phaeolus schweinitzii).

Кроме того, обнаружен гриб, который предварительно идентифицирован как клавариадельфус пестиковый (Clavariadelphus sp.).

Этот редкий гриб имеет стройную, похожую на палочку форму с «головкой» на верхушке. Цвет гриба обычно ярко-желтый или оранжево-желтый, а иногда даже красноватый.

Самая необычная его особенность – он вырастает всего один раз в 3-5 лет. В настоящее время он занесен в красные книги нескольких стран.


«Особого внимания заслуживает обнаружение гриба, предварительно идентифицированного как клавариадельфус пестиковый (Clavariadelphus sp.), который может быть занесен в Красную книгу Казахстана. Это открытие свидетельствует о высоком биологическом разнообразии парка и подчеркивает необходимость дальнейшего изучения и охраны его грибного мира», - сообщил старший научный сотрудник отдела науки, информации и экологического мониторинга, кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Архипов.  

Стоит отметить, что в настоящее время сотрудники ГНПП «Бурабай» приступили к формированию микологического реестра нацпарка. Планируется, что в него будут включены все виды грибов, произрастающих на территории парка. В течение пяти лет научными сотрудниками ГНПП «Бурабай» впервые будет сформирован реестр, который включит все виды грибов, произрастающих на территории нацпарка.

«Это станет важным шагом в углубленном изучении экосистемы и обеспечении охраны биологического разнообразия нашего региона. Микология (наука о грибах) играет ключевую роль в понимании экосистемных процессов, ведь грибы выступают как важнейшие участники разложения органических веществ и поддержания плодородия почвы», - отметил Евгений Архипов.
 

По его словам, проводимые на территории парка исследования не только расширят знания об экосистемах, но и будут способствовать выработке эффективных природоохранных мер.

«Грибы играют важную роль в циркуляции питательных веществ и поддержании здоровья лесов, что делает их изучение крайне важным для сохранения природы природного парка», - выразила уверенность младший научный сотрудник, ботаник ГНПП «Бурабай» Юлия Боссерт.

Напомним, по результатам ботанических исследований в Казахстане недавно был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.)

#ученые #грибы #нацпарк #«Бурабай»

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