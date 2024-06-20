Новый вид растения обнаружили ученые в Казахстане

Фото: пресс-служба МП РК

В Западно-Казахстанском университете имени М.Утемисова провели Международную научную экспедицию «Индер-2024», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По информации ведомства, в работе экспедиции приняли участие профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского государственного университета им. В.Татищева Алексей Лактионов, заведующий лабораторией экспериментальной экологии и акклиматизации растений Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук Михаил Князев.

Специалисты по ботанике, зоологии и экологии Казахстана и России провели совместные исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса Индерского солянокупольного района. Ученые в ходе экспедиционных полевых работ провели ботанические, биогеографические и геоботанические исследования, описав биотопы.

Основной целью экспедиции стал выбор территорий с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

«По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.). Это открытие является значительным вкладом в науку, подчеркивая важность сохранения и изучения биоразнообразия Казахстана. А также впервые за 70 лет список герпетофауны Индерских гор был достоверно дополнен ещё одним видом – водяным ужом. Он был найден в карстовом понижении, заполненном водой на северо-западной части озера Индер. Ранее в окрестностях озера Индер его находили в 1949-1950 годах», – рассказали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что территория Индерского солянокупольного района представляет высокую ценность для науки и является претендентом для создания новой особо охраняемой природной территории.