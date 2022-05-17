Референдум – это то, чего мы ждали

Успешное проведение референдума можно будет считать актом доверия народа инициативам Касым-Жомарта Токаева и стимулированием его на дальнейшие шаги по выбранному пути. Такое мнение высказали эксперты на заседании клуба «Sarap» Казахстанского института общественного развития, где прошло обсуждение конституционной реформы и трансформации модели государственного управления.

Другой вариант не уместен

Жулдызай Искакова,

политолог

За последние два года конституционные реформы посредством референдума осуществил целый ряд соседних с Казах­станом государств. В 2020 году это сделала Россия, в 2021-м – Кыргызстан (дважды), в 2022-м – Беларусь. Всего за 30 лет в странах Центральной Азии прошло 17 референдумов.

Референдум 2022 года в Казахстане – не дань моде или тенденция. Это тот случай, когда другой вариант был бы неуместен.

При этом в перечисленных странах прослеживается уверенная консервация режима и укрепление власти президента. В Казахстане, судя по предложенным 56 поправкам в 33 статьи Конституции, процесс идет обратный – предлагаются широкие возможности для повышения уровня гражданского участия в управлении государством и усиления прав человека.

Именно народ в ходе январских событий потребовал перемен, которые все мы сейчас наблюдаем. Народ, а не Парламент. Поэтому народ и должен сказать последнее слово на референдуме. Другое дело, что поправки для большей легитимности должны были пройти постатейное обсуждение в Парламенте и лишь затем выноситься на всенародное голосование.

Референдум требует широкого информирования населения и обсуждения. В этой связи предлагаю создать web-сайт о Конституционной реформе-2022. На нем необходимо разместить старую версию Конституции, предлагае­мые поправки с пояснениями профессиональных юристов, ответы на часто задаваемые вопросы. Это даст гражданам необходимый доступный, достоверный и максимально полный источник информации, который поможет им решить – голосовать за принятие поправок или нет.

Конституционная реформа, предложенная Президентом, предполагает новые рамки общест­венного договора, новые правила игры. Новый конституционный порядок призван ограничить возможности для произвола власти, при этом хранителем этого самого порядка должен стать Конституционный суд. Справедливость данной структуры – основа всего хода реформ. Ведь в обществе накопился колоссальный запрос на законность.

Удивительно, но многие наши граждане слышали о судье Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая посвятила свою жизнь работе с конституционными правами граждан. При этом немногие назовут даже трех судей, отличившихся высокой репутацией в нашей стране. В Новом Казахстане все судьи Конституционного суда должны пользоваться высоким авторитетом в обществе и отличаться высшей степенью справедливос­ти и честности.

В то же время нельзя говорить, что мы совсем не продвинулись в развитии судебной системы. Независимое исследование Всемирного обзора ценностей показывает, что по сравнению с 2011 годом в 2018-м уровень доверия к суду и юстиции вырос с 50 до 63%. Это редкий показатель роста в сравнении с другими странами. Да и сам уровень в разы выше, чем в России, Южной Корее, США, Италии. Страны, где решению суда доверяют больше всего, – это Дания, Швеция, Турция, Япония. Возможно, нам следует лучше изучить их опыт.

Провозглашаемый Новый Казахстан – далеко не простая ноша. Этот новый этап ко многому обязывает, и нужно постоянно поддерживать обороты. Основные изменения впереди. Политическая система должна продолжать стремление к открытости и адаптивности к требованиям общества.

Реформы ждать не могут!

Бану Нургазиева, президент Гражданского альянса Казахстана

Казахстанцы живут в ожидании перемен, которые должны изменить жизнь в лучшую сторону. Позитивные реформы осуществимы, но для этого необходимо начать с самого главного – изменения Основного закона страны.

Поправки в Конституцию несут в себе потенциал восстановления баланса интересов общества и государства. Они предполагают равноправное разделение всех трех ветвей власти и обязательное соблюдение принципа «слышащего государства».

Изменения вносятся в треть статей Конституции. Это весомые поправки. Они направлены в первую очередь на вовлечение граждан в процессы управления государством.

Референдум – один из способов народного волеизъявления. Принятие поправок в Конституцию посредством всенародного голосования позволит продемонстрировать общее желание казахстанцев построить справедливый Казахстан. Реформы ждать не могут, народ хочет перемен, мы хотим перемен!

Поправки ограничивают полномочия Президента. Это – дис­танцирование от участия в деятельности политических партий, полный запрет на занятие близкими родственниками Главы государства политических долж­ностей не только в государст­венном, но и квазигосударственном секторе.

Вносятся изменения в избирательную систему, предлагается смешанная система выборов. Особенно важно, что депутаты районных маслихатов будут избираться строго по одномандатным округам.

Включение в Основной закон новой статьи об уполномоченном по правам человека и его статусе и создание Конституционного суда является подтверждением направленности на реальные демократические преобразования.

В целом поправки в Конституцию страны нацелены на усиление верховенства закона, соблюдение прав человека и гражданина.

Неправительственный сектор как мост между властью и обществом может и должен быть активным проводником новых перемен. В Казахстане более 17 тысяч неправительственных организаций. Свыше 3 тысяч НПО входят в Гражданский альянс Казахстана. Мы заинтересованы проводить разъяснительную работу среди своих целевых групп, так как хотим, чтобы люди осознанно пришли и проголосовали за свое будущее.

Мы желаем видеть Новый Казахстан процветающим и благополучным. Мы хотим жить в Справедливом Казахстане.

С учетом мнения общества

Гамал Тузелбаев, председатель общественного фонда «Белсенді Азамат»

В Казахстане стремительными темпами ведется работа по построению государства, открытого для конструктивного диалога и поддерживающего активное вовлечение граждан в процесс принятия решений. Наглядным подтверждением тому служит вынесение на республиканский референдум вопроса принятия изменений и дополнений в Консти­туцию. При этом очень важно, чтобы каждый дееспособный гражданин осознал важность своего участия в референдуме, так как это один из способов осуществления власти народа.

Радует, что изменения в Конституцию направлены на дальнейшую демократизацию общества, на повышение ответственности государственных органов за социально-экономическое развитие страны. Вмес­те с тем важным моментом в принятии решения народом по предлагаемым изменениям в Конституцию является вопрос реализации этих норм на деле.

Немаловажную роль играет активность гражданского общест­ва, общественный контроль и эффективное задействование существующих в Казахстане механизмов общественного участия. Нужно обратить пристальное внимание на общественные советы. Поскольку на сегодняшний день это один из действующих инструментов для вовлечения граждан в процесс принятия решений и выражения мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам.

На законодательном уровне закреплено, что решения гос­органов, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, принимаются с учетом мнения общественности. С этой точки зрения исключение полномочий Президента отменять акты акимов областей и городов респуб­ликанского значения вполне адекватно. Ведь акимы должны принимать решения с учетом мнения общества, и в то же время на них возложена ответственность за социально-экономическое развитие и состояние дел в регионе. А если акты приняты с нарушением законодательства, то отменой и принятием мер наказания должны заниматься суды.

Вместе с тем есть среди поправок моменты, способные вызвать у населения некоторые сомнения. Следует учитывать, что Правительству как институту исполнительной власти еще предстоит восстановить доверие граждан после январских событий. И поэтому вопрос временного наделения НПА силой закона может существенно повлиять на доверие казахстанцев к референдуму, так как голосовать предстоит за весь пакет поправок в целом. Ведь, если норма будет принята, есть риск столкнуться с игнорированием норм общественного обсуждения НПА, касающихся прав, свобод и обязанностей граж­дан, что может быть вызвано попросту некомпетентностью отдельных госслужащих.

Считаю, что госорганам пора перейти от патерналистских взаимоотношений с институтами гражданского общества к равноправным партнерским связям. Активно вовлекать их в процесс принятия решений, формирования аналитики для обоснования, проведения информационно-разъяснительной работы до и после принятия НПА.

Это касается и нынешних поправок: раз некоторые нормы вызывают вопросы, необходимо до референдума опубликовать более детальное обоснование и пояснение предлагаемых норм.

Здравая политика

Чингиз Лепсибаев, президент общественного фонда Eurasian Expert Council Foundation

Референдум – важнейший институт прямой демократии, который представляет собой непосредственное правотворчество народа. Это один из способов участия общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина.

Постулат прав человека говорит о том, что любому гражданину страны разрешено все, что не запрещено. Проблема не в том, чтобы дать народу больше свобод, а в том, чтобы вернуть баланс в систему государственного управления. В этом принцип Нового Казахстана.

Сейчас меняется Основной закон нашей страны, это система координат. И референдум – именно то, чего мы ожидали. Касым-Жомарт Токаев с самого начала говорил, что ключевые вещи мы будем выносить на референдум. Это здравая политика, особенно в нашей стране, где, к сожалению, все еще есть проблемы с прямой демократией.

Усиливать роль местного самоуправления

Ляззат Нуркатова, руководитель группы стратегического анализа Казахстанского института общественного развития

Президент неоднократно подчеркивал, что в рамках конституционных реформ большую политическую и экономическую самостоятельность получат акимы и маслихаты, расширятся их полномочия при уменьшении степени влияния на них Главы государства и центральных государственных органов.

В целях дальнейшей демократизации общества, информирования населения о проводимых в стране реформах акимы всех уровней уже начали проводить встречи с населением с акцентом на социальные вопросы.

Согласно поправкам, Президент вносит на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должность акима области, городов республиканского значения, столицы для получения согласия депутатов маслихатов. Это усиливает роль и полномочия маслихатов, дает фактическое право выбора.

Законодательно будет запрещено акимам и их заместителям занимать должности в филиалах политической партии. Вводится ограничение на количество замес­тителей акимов (не больше трех, в исключительных случаях – четырех). Будет введена долж­ность председателя маслихата.

После выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней в январе 2021 года сформированы и работают 14 областных, 3 городских республиканского подчинения и столицы, 30 городских областного подчинения и 164 районных маслихатов. Тогда же Глава государства подписал закон по вопросам расширения самостоя­тельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти. Расширяется их доходная база, упрощаются бюджетные процедуры, совершенствуются требования к административно-территориальным единицам.

Смысл введения должности председателя маслихата состоит прежде всего в том, что повышаются контрольные функции мас­лихатов в вопросах исполнения планов социально-экономического развития регионов. Обеспечивается передача полномочий председателя сессии секретарю маслихата. Более 20 лет поднимался вопрос об объединении этих двух должностей, работающих на общественных началах. Подобное раздвоение функций показало свою неэффективность. Также планируется ввести в штат двух председателей постоянных комиссий по основным вопросам развития регионов.

В целом децентрализация, повышение ответственности представителей местного уровня позволит власти быть ближе к народу, слышать, организовывать обратную связь и в конечном итоге повышать благосостояние казахстанцев.

Крепкий фундамент для идеи

Ерлан Ахмеди, главный эксперт Института общественной политики партии «AMANAT»

Выступая недавно в Анкаре, ­Касым-Жомарт Токаев отметил, что его целью является дать больше свободы народу, укрепить демократию и верховенство закона.

Я не раз слышал мнение, что идею Нового Казахстана нужно как-то оформить в документе. Но считаю это не обязательным. За последние годы мы привыкли писать разные концепции, которые в итоге не реализовались.

Например, в США есть такая идеологема, как «американская мечта», и конкретного определения ей нет, каждый гражданин сам для себя наполняет ее смыс­лом. Но есть фундамент.

Так же и у нас: свобода, демок­ратия и верховенство закона должны стать фундаментом идеи Нового Казахстана, но каждый должен сам представлять, как для него лично она будет реализовываться.

В Новом Казахстане все должно зависеть не от конкретной личности, а от институтов власти. Должна быть реальная народная власть. Поэтому Глава государства и предложил референдум – только народу решать: быть или не быть Второй республике.

Но с учетом того рейтинга, который сейчас есть у Президента, и той поддержки, которая ему оказывается, думаю, народ проголосует. И 5 июня станет историческим днем для нашей страны. У нас был День республики 25 октября, который отменили. Возможно, 5 июня станет Днем новой Второй республики.