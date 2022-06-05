Референдум в Казахстане состоялся – ЦКР

Общая явка по данным на 14:00 на участках для голосования на республиканском референдуме составила 53,43%, референдум признается состоявшимся, об этом сообщила член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Анастасия Щегорцова на брифинге ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По стране на 14:00 часов по времени Нур-Султана бюллетени получили 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% казахстанцев, включенных в списки, имеющих право голосовать. Обращаю внимание, что, согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. По данным территориальных комиссий, установленный порог явки достигнут", – сказала Анастасия Щегорцова.
Также она отметила, что по регионам предварительная явка выглядит следующим образом:
Акмолинская область – бюллетени получили 56,89% граждан, включенных в списки,
Актюбинская – 45,64 %,
Алматинская – 58,07%,
Атырауская – 50,68%,
Западно-Казахстанская – 53,58%,
Жамбылская – 63,46%,
Карагандинская – 61,08%,
Костанайская – 62,47%,
Кызылординская – 65,30%,
Мангыстауская – 43,36%,
Павлодарская – 57,79%,
Северо-Казахстанская – 62,41%,
Туркестанская – 53,63%,
Восточно-Казахстанская – 64,21%,
Нур-Султан – 41,13%,
Алматы – 23,60%,
Шымкент – 59,32%
По данным ЦКР, всего в стране 10 012 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 65 участков в представительствах страны в 52 странах. В списках граждан, имеющих право на участие в референдуме, – 11 722 536 человек.