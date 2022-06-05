Референдум в Казахстане состоялся – ЦКР

Общая явка по данным на 14:00 на участках для голосования на республиканском референдуме составила 53,43%, референдум признается состоявшимся, об этом сообщила член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Анастасия Щегорцова на брифинге ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По стране на 14:00 часов по времени Нур-Султана бюллетени получили 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% казахстанцев, включенных в списки, имеющих право голосовать. Обращаю внимание, что, согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. По данным территориальных комиссий, установленный порог явки достигнут", – сказала Анастасия Щегорцова.

Также она отметила, что по регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

Акмолинская область – бюллетени получили 56,89% граждан, включенных в списки,

Актюбинская – 45,64 %,

Алматинская – 58,07%,

Атырауская – 50,68%,

Западно-Казахстанская – 53,58%,

Жамбылская – 63,46%,

Карагандинская – 61,08%,

Костанайская – 62,47%,

Кызылординская – 65,30%,

Мангыстауская – 43,36%,

Павлодарская – 57,79%,

Северо-Казахстанская – 62,41%,

Туркестанская – 53,63%,

Восточно-Казахстанская – 64,21%,

Нур-Султан – 41,13%,

Алматы – 23,60%,

Шымкент – 59,32%



По данным ЦКР, всего в стране 10 012 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 65 участков в представительствах страны в 52 странах. В списках граждан, имеющих право на участие в референдуме, – 11 722 536 человек.