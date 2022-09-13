Реформатор с большой буквы

Профессионал высокого уровня, неиссякаемой энергии, творческого поиска, опережающий время – так отзываются окружающие о президенте Казахстанско-Американского свободного университета, академике НАН РК, докторе химических наук,

профессоре Ережепе Мамбетказиеве.

Сегодня Ережеп Альхаирович отмечает свое 85-летие. Он родился 13 сентября 1937 года в Астраханской области (Россия), окончил Калининскую среднюю школу, которой впоследствии, в 2015 году, решением админис­трации Володарского района было присвоено имя академика Ережепа Мамбетказиева. Далее – годы учебы в КазПИ им. Абая. А после – работа в КазГУ, где он вырос из аспиранта до замес­тителя декана химического факультета.

Он прошел стажировку и док­торантуру на кафедрах электрохимии МГУ, ЛГУ, в ведущих НИИ и научных центрах Союза (Тарту, Ленинград, Днепропетровск, Казань, Рига, Краснодар и другие), защитил докторскую диссертацию в МГУ им. М. В. Ломоносова. Это была не только блестящая научная школа под руководством ученых с мировым именем – корифеев науки (А. Н. Фрумкина, Б. Б. Дамаскина, Я. М. Колотыркина, С. И. Жданова, Н. М. Дятловой, В. А. Казаринова, Ю. В. Овчинникова, В. А. Легасова, Н. С. Лидоренко, В. И. Кравцова, Г. А. Ягодина), но и приобщение к лучшим критериям подготовки научно-педагогических кадров в ведущих вузах Союза. Это был период становления профессора Ережепа Альхаировича не только как ученого, но и организатора образования, науки. Полученные им знания и опыт не оставались незамеченными. В 1984 году ему поступило предложение возглавить Усть-Каменогорский педагогический институт.

Эффективное, умелое руководство вузом помогло полностью раскрыть яркую новаторскую сущность нового ректора, с самого начала избравшего для себя и своего коллектива трудную, полную напряженных будней реформаторскую судьбу. В 1991 году Ережеп Мамбетказиев, глубоко убежденный в правоте своего замысла, успешно реализовал смелый, дерзкий проект по открытию на базе пединститута третьего в республике (после КазГУ и КарГУ) Восточно-Казахстанского госуниверситета, имеющего в своей структуре все востребованные регионом специальности (атомная энергетика, цветная металлургия, электронная, ­электротехническая промышленность, экология, профпатология и другие). Это была его первая стратегическая инновация. По примеру ВКГУ в областных центрах были созданы Павлодарский, Акмолинский, Северо-Казахстанский, Талдыкорганский, Атырауский региональные университеты. Позднее аналогичные вузы были созданы и в других областях страны.

Заслугой ректора явилась и другая важная инновация: открытие Восточного отделения НАН РК, объединившего потенциал ученых Семипалатинской, Павлодарской, Восточно-Казах­станской областей. Решение было принято на выездном заседании президиума НАН РК в Усть-Каменогорске с присутствием около 100 ведущих академиков страны.

Данные инновации, высокий авторитет ВКГУ как вуза-новатора были по достоинству оценены Первым Президентом, по предложению которого Ережеп Альхаирович, тогда еще депутат Верховного совета XII созыва, был назначен на пост министра образования в составе первого Правительства суверенного Казахстана. При нем в образовательную систему был внедрен целый ряд инноваций: трехъязычие, тестирование, региональные университеты, программа «Болашақ», «бакалавр-магистр-доктор PhD», создание Академии высшей школы, частные вузы, объединение всех вузов в ведении одного министерства и другие. Несмотря на коррективы, они актуальны и по сегодняшний день.

При этом важно отметить значительный вклад Ережепа Мамбетказиева в развитие отечественной науки. Он является основателем научной школы по электрохимии дипиридильных комплексов металлов. Долгие годы он также был членом научных советов, спецсоветов по защите докторских диссертаций, инициатором и руководителем ряда Всесоюзных совещаний, научно-практических конференций. Читал курсы лекций в университетах США, Германии, Великобритании, Чехословакии, Южной Кореи, КНР, Венгрии, Сингапура, Малайзии.

Результаты научных исследований профессора внедрены на крупнейших предприятиях республики бывшего Союза. Так, прикладные исследования по модернизации серебряно-цинковых аккумуляторов, проведенные совместно с ВНИИТ (Москва), нашли широкое применение в военной и космической технике, электронной, электротехнической промышленности. Впрочем, подобная информация на тот момент являлась для всех закрытой, поскольку представляла особое значение для оборонной промышленности Союза.

В настоящее время совместно с центром физико-химических методов исследования и анализа при КазНУ им. аль-Фараби он участвует в научных проектах МНВО РК. Подготовлены более 30 кандидатов и докторов наук. Совместно с фирмой Company New Technologies Plus (Россия, Германия, Франция) Ережеп Мамбетказиев ведет информационный поиск новых технологий для металлургической, горнодобывающей промышленности, предприятий энергетики, коммунального и сельского хозяйства. Кроме того, он является научным консультантом ведущих предприятий страны, региона, крупных бизнес-структур по научно-практическим проблемам внедрения в производство инновационных технологий.

Опубликовано 750 его научных трудов, монографий по актуальным проблемам образования, науки. Ряд трудов переиздан в России, США, Монголии, КНР. А монография «Ректор – совесть вуза» издана в 2015 году на казахском, русском, английском языках.

Ережеп Мамбетказиев – автор проекта и создатель первого в рес­ублике вуза международного партнерства с США – Казахстанско-Американского свободного университета, в открытии которого в 1994 году и на вручении дипломов его первым выпускникам в 1999-м принимал участие Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Еще задолго до принятия Госпрограммы развития трехъязычия КАСУ начал подготовку полиязычных специалистов со знанием английского языка для приоритетных направлений индустриально-инновационного развития Казахстана. Это была принципиально новая страница в истории отечественной высшей школы, первый шаг к интеграции в мировое образовательное пространство.

Сегодня КАСУ – один из ведущих частных вузов Казахстана, ежегодно занимающий приоритетные позиции в национальных рейтингах, имеющий международную и национальную аккредитацию. Высокий потенциал выпускников обеспечивает их абсолютную востребованность и трудоустройство не только в Республике Казахстан, но и по всему миру: в США, Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Греции, Китае, Болгарии, Австралии, Южной Корее, России, Узбекистане, Кыргызстане и других.

По приглашению Конгресса США Ережеп Мамбетказиев совместно с американскими коллегами дважды был удостоен чести присутствовать на традиционном Национальном завтраке с участием президентов США Дж. Буша (2004 г.) и Б. Обамы (2011 г.), членов Правительства, лидеров США, представителей интеллектуальной элиты мира (Вашингтон).

Высокой оценкой заслуг академика НАН РК стало издание в 2017 году книги из серии «Өнегелі өмір» («Жизнь замечательных людей») о его жизни и деятельности. Это одно из 90 серийных изданий о самых ярких исторических личностях Казахстана.

Ережеп Мамбетказиев, имеющий 38 лет ректорского стажа, действующий президент Казах­станско-Американского свободного университета, сегодня полон новых замыслов по дальнейшему развитию международного парт­нерства в подготовке специалис­тов нового поколения – будущих лидеров суверенного Казахстана. Академик нескольких международных академий, директор представительства РОО «Нацио­нальная академия наук РК» по ВКО, почетный профессор Уорнер Пасифик Университета (США), Университета Кентукки (США), почетный доктор естественных наук Университета Атлантис (США), почетный профессор Атырауского государственного университета, Атырауского университета нефти и газа, почетный доктор Казахской академии спорта и туризма, почетный ректор ВКГУ им. С. Аманжолова, вице-президент штаб-квартиры Международной академии информатизации в Германии (Берлин), награжден орденами «Парасат», «Барыс», А. Байтурсынова, нагрудными знаками «За особые заслуги в развитии образования и науки РК», «Заслуженный работник образования».