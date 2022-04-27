Президент , Образование
Ректор КазНУ им. аль-Фараби рассказал Президенту о проблемах вуза

Касым-Жомарт Токаев принял ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеита Туймебаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главе государства были представлены результаты проделанной за год работы и планы дальнейшего развития университета.

Ректор КазНУ ознакомил Касым-Жомарта Токаева с ходом образовательного процесса, научно-исследовательской работы, международными достижениями ученых вуза.

В ходе встречи Жансеит Туймебаев представил Президенту предложения, направленные на повышение эффективности научно-исследовательских проектов, улучшение кадровой работы, а также реконструкцию городка КазНУ в преддверии 90-летия учебного заведения.

По его словам, к 2024 году университет планирует запустить более 650 проектов по наиболее перспективным направлениям научно-технического развития страны.

Как сообщил ректор, преобразование результатов проектов в реальный сектор экономики будет осуществляться путем создания порядка 20 спин-офф компаний.

Жансеит Туймебаев также остановился на проблемах вуза, накопившихся в учебном заведении за долгие годы, и высказал свои предложения по их решению. В частности, он сообщил о высоком уровне износа общежитий и учебных корпусов, а также что более 2 тысячи преподавателей и сотрудников нуждаются в обеспечении жильем.

В завершение встречи Глава государства выразил поддержку предложениям руководителя учебного заведения, особо отметив необходимость кардинального повышения качества образования и увеличения вклада науки в социально-экономическое развитие страны.

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