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Реквием над степью
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
Знаки эти были торжественно открыты в День памяти жертв политических репрессий и голода там, где хоронили умерших заключенных Спасского лагеря для военнопленных и интернированных. На этом скорбном месте в предыдущие годы зарубежными странами в память о своих соотечественниках установлены 25 ритуальных сооружений. Среди них выделяется одно: в 2004 году по инициативе карагандинцев был воздвигнут памятник всем жертвам политических репрессий, покоящимся в Казахстане.

Спасский лагерь находился в 30 км от Караганды и входил в систему КАРЛАГа. Архивные данные утверждают, что здесь захоронены свыше 5 000 военнопленных 50 национальностей. Начало мемориальному комплексу положили в конце 80-х годов японцы: они первыми поставили метку в виде камня на месте захоронений своих соотечественников-военнопленных. Позже их примеру последовали другие страны.

Здесь и состоялся ежегодный митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, с участием акима области Нурмухамбета Абдибекова, заместителя министра иностранных дел РК Алексея Волкова, чрезвычайных и полномочных послов Испании, Эстонии, Ватикана, Франции, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Южной Кореи, представителей дипломатических миссий других стран. Традиционно в этот день в Спасск приезжают члены этнокультурных объединений, религиозных конфессий, политических партий, НПО.

– Миллионы жертв политических репрессий – жестокая реальность нашей истории, которая, отойдя в прошлое, не стала от этого менее жестокой. Примечателен факт, что Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве восстановил историческую справедливость в отношении людей, безвинно пострадавших в период репрессий, – сказал в своем выступлении аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

Священнослужители ведущих в Казахстане конфессий – ислама, православия и католичества – провели панихиду. Она стала логическим переходом к церемонии открытия испанского и эстонского памятных знаков. По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испании в РК Мануэля Парротча, с начала и до окончания Второй мировой войны в карагандинском исправительно-трудовом лагере находились 152 испанца, из которых после смерти Сталина вернулись в Испанию 138. Остальные остались здесь навсегда. Испанская делегация прибыла почтить их память. На высокой гранитной плите выбиты надписи на трех языках: "Памяти умерших здесь испанцев 1941–1945".

– Вместе со мной в лагере были люди разных национальностей, в том числе и казахи. Нужно помнить обо всех, – не скрывает волнения от тяжелых воспоминаний бывший узник КАРЛАГа Хосе Мария Банюэлос.

Эстонец Калью Мятик тоже преодолел дальний путь, чтобы присутствовать на открытии памятника. Он убежден, что "память нужна, чтобы подобное не повторилось. Кто не помнит прошлого, тот живет без будущего". Ту же мысль подчеркнул в своей речи и экс-президент Эстонской Республики Арнольд Рюйтель. Со сталинским террором связана одна из самых мрачных глав истории эстонского народа. В безымянных могилах покоится немало эстонцев. Еще один знак в Спасске станет вечным памятником тем, чьи жизни оборвались в степях Казахстана.

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