В Астане горело общежитие

Пожары
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Жильцы успели самостоятельно покинуть здание,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

скрин с видео МЧС

В Астане, 5 мая в 22.10 часов горела кровля одноэтажного общежития, расположенного по улице Жетисай района Байконур.
Объект обесточили. Жильцы общежития, рассчитанного на 12 комнат, успели самостоятельно эвакуироваться.

Пожар тушили 26 спасателей. На место был направлен автобус для обогрева жильцов.

Пожарные вынесли из общежития 15 газовых баллонов. Пострадавших нет. Пожар локализован в 22.38 часов, ликвидирован в 01.01 час. на площади 160 кв.м.

Причина пожара устанавливается.

#Астана #пожар #общежитие

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