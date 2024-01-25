Религиозных радикалов задержал КНБ
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Комитет национальной безопасности сообщил об аресте троих подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, 20 и 24 января КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов.
Оперативники взяли под стражу троих подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма.
- Начато досудебное расследование по части 2 статьи 256 и части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РК. Проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств даных дел, – отметили в КНБ.