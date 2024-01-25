Религиозных радикалов задержал КНБ

Комитет национальной безопасности сообщил об аресте троих подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как сообщается, 20 и 24 января КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов.

Оперативники взяли под стражу троих подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма.