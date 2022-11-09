Реликвию эпохи древних тюрков случайно обнаружили в Алматинской области

Балбалтас случайно обнаружили водопроводчики в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал «Алматы».

Телеканал отмечает, что права на реликвию эпохи древних тюрков уже заявила династия Оразбековых.

Они уверены, что каменное изваяние с изображением лица человека, а точнее дедушки, принадлежало их предкам еще полвека назад. В то время их прадед Еламан был знатным человеком в селе и балбалтас хранился в его доме, а после его передали сыну Кулимбаю.

«Наш дед Еламан хранил этот камень. Наши предки привязывали к нему лошадей, а курт вешали для просушки. Мы даже не знали, что это может быть реликвией или ценностью во времена советской власти», - рассказала жительница села Шилибастау Роза Шулгаубаева.

Примерная высота балбалтаса около метра, ширина - 70-80 см. Местные жители считают, что здесь могут быть закопаны ещё два таких балбалтаса.

«Мы тогда детьми были, что мы только не делали. И залазили на этот камень, как на лошадь. И использовали, как ворота, когда играли в мяч. Тогда было два камня», - поделился воспоминаниями житель села Шилибастау Нурдаулет Байбосынов.

Новость о древне находке дошла и до местного акима. Он вызвал специалистов историко-культурного и природного заповедника-музея «Танбалы». Археологи также подтверждают, что находка - это известный балбалтас, который может относиться к древнетюркскому периоду. Балбалтас возьмут под защиту музея. Однако потомки хотят оставить находку у себя.