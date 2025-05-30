В Казахском национальном женском педагогическом университете прошел форум по институциональным исследованиям в Казахстане на тему «Принятие решений на основе данных в высшем образовании: Текущие вопросы и будущие направления институциональных исследований».

Фото: QyzPU

Мероприятие было организовано совместно QyzPU и ведущими вузами страны — Nazarbayev University, KIMEP University и SDU University.

На мероприятии собрались эксперты, исследователи и представители образовательных организаций. В ходе заседания широко обсуждалась необходимость принятия решений в сфере образования на основе данных, пути повышения качества, вопросы внедрения международного опыта. В рамках форума участникам были представлены лучшие международные практики, конкретные примеры внедрения аналитических систем и цифровых инструментов.

Ректор Казахского национального женского педагогического университета Гулмира Канай подчеркнула важность форума для модернизации системы высшего образования: «Сегодня здесь собрались эксперты отрасли, чтобы обсудить возможности улучшения качества обслуживания студентов. Поднимались важные вопросы о нашей роли в выработке решений, способных повлиять на будущее высшего образования. Уверена, что в перспективе каждый университет в стране будет принимать управленческие решения, опираясь на аналитические исследования, что приведёт к трансформации вузов в соответствии с международными стандартами», – отметила она.

В рамках мероприятия были подробно рассмотрены современные методы сбора и анализа данных, роль цифровизации в институциональных исследованиях, а также кадровые и методологические вызовы, с которыми сталкиваются университеты.

Глава отдела институциональных исследований и аналитики Назарбаев Университета Мэттью Кортни отметил: «Данные – ключ к осознанному принятию решений. Этот форум стал отличной платформой для обмена опытом и выхода качества образования на новый уровень».

Особенность форума заключалась в сочетании теоретических обсуждений и практических сессий. Так, специалисты компании Microsoft обучали участников эффективным способам использования Excel как инструмента анализа и управления данными.

По словам директора департамента мониторинга качества SDU University Гульназ Тогузбаевой, практическая направленность форума особенно ценна: «Это мероприятие имеет огромное значение для высшего образования в Казахстане. Его главная цель – научиться использовать данные как основу для принятия решений. Сегодня университетам необходимо ставить конкретные цели и двигаться к ним, опираясь на точные и достоверные сведения».

Форум стал площадкой для профессионального диалога, поиска решений и обмена опытом в сфере образовательной аналитики. Участники отметили, что мероприятие стало важным шагом к построению системы управления вузами на основе данных и укреплению профессионального сообщества в области высшего образования.