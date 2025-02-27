Рейтинг популярных имен новорожденных

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Филиал НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкенту представил рейтинг популярных имен, которые родители выбирают для новорожденных.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В тройке лидеров имен для девочек – Адия-Бегим, Медина и Сафина. Мальчиков чаще всего называют Акжурек, Балмейир и Мурагер. С начала года более 3 тыс. родителей воспользовались услугой по подаче заявки на получение свидетельства о рождении детей в онлайн-формате. Для сравнения: через визиты в ЦОН было подано 958 аналогичных заявок.

Руководитель управления регистрации актов гражданского состоя­ния Акбота Карнакбаева считает, что благодаря внедрению онлайн-услуги подать заявление на выдачу свидетельства о рождении стало еще проще. Заказать документ можно в один клик как проактивно, так и через приложения банков второго уровня. Сохранена и возможность получить услугу традиционным способом – через ЦОН. Услуга оказывается бесплатно.

По данным шымкентского филиа­ла «Правительство для граждан», в 2024 году свидетельства о рождении через ЦОНы получили более 10 тыс. появившихся на свет малышей, свыше 36 тыс. документов было оформ­лено онлайн.

#Шымкент #имена #новорожденные

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