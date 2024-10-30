Роботов-собак испытывают при уборке мусора в горах Китая

Технологии
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

 Недавно на горе Тайшань в провинции Шаньдун была замечена необычная группа роботов-собак со стройными металлическими конечностями, которые несли на спине груз весом почти 40 кг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото с сайта russian.china.org.cn

Они двигались вверх и вниз по ступенькам этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эти роботы-собаки проходили испытания по подъему на возвышенность с нагрузкой. Их миссия - освободить носильщиков от давней проблемы, связанной с вывозом мусора на горе Тайшань.

Руководитель управляющей компании при корпорации культуры и туризма горы Тайшань Ма Юйфэй объяснил, что это промышленные роботы, разработанные отечественной технологической компанией.

Известная как одна из пяти великих гор Китая, гора Тайшань имеет большое историческое и культурное значение. Однако из-за крутой местности и узких извилистых дорог крупномасштабные механизированные работы по очистке на горе Тайшань долгое время были неосуществимы. В течение многих лет носильщикам приходилось выносить мусор с горы пешком.

«В 2023 году гору Тайшань посетили рекордные 8,62 млн туристов, которые оставили 24 тыс. тонн мусора», - сказал Ма Юйфэй, добавив, что «сложность и стоимость сбора и вывоза мусора значительно возросли, что делает эффективную очистку актуальной проблемой».

Роботы-собаки могут помочь вынести отходы быстрее и эффективнее в этом знаменитом месте. Они предназначены для того, чтобы превосходно работать на пересеченной местности, устойчиво передвигаться по скользким поверхностям, легко подниматься по лестницам и преодолевать такие препятствия, как деревянные барьеры и платформы высотой до 40 см. Каждый из них может нести максимальную нагрузку в 120 кг и работать более четырех часов на одной зарядке.

«Раньше нам приходилось нести все самим. Но если эти роботы будут введены в эксплуатацию после точной настройки, это значительно облегчит нашу рабочую нагрузку», - сказал уборщик на горе Тайшань Чжао Синчжун.

Во время испытаний эти роботы-собаки привлекли значительное внимание туристов.

«Мне отрадно видеть, как современные технологии оживляют гору Тайшань», - поделился один из туристов.– Представьте себе, что будете подниматься на гору рядом с этими стальными спутниками, которые будут нести тяжелые грузы с точностью и изяществом. Это потрясающе!»

Потенциальное внедрение роботов-собак на горе Тайшань является частью более широкой тенденции в Китае. Интеллектуальные роботы становятся обычным явлением в повседневной жизни, от автономных транспортных средств доставки на городских улицах до торговых автоматов, управляемых жестами.

Данные показывают, что Китай является крупнейшим в мире производителем роботов. В 2023 году в Китае было произведено 7,833 млн сервисных роботов, что на 21,3% больше, чем в 2022 году. В прошлом году производство промышленных роботов в Китае достигло 430 тыс. единиц, что составляет почти 73% от общего мирового объема того же года.

Разработка более передовых человекоподобных роботов также ускоряется.

Согласно докладу, опубликованному в апреле этого года на первой Китайской конференции по индустрии человекоподобных роботов, объем рынка индустрии человекоподобных роботов в Китае, как ожидается, достигнет 75 млрд юаней /около 10,5 млрд долл. США/ к 2029 году, что составит 32,7% от всемирного показателя.

#Китай #туризм #роботы

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