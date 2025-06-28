Родители – главная ролевая модель для ребенка

Общество,Закон и Порядок
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Одно из важных направлений идеологии «Закон и Порядок» – тема родительского примера. Эксперты проекта активно подчеркивают: родители – это первая и самая сильная ролевая модель для ребенка. Именно от того, что ребенок видит дома каждый день, зависит, каким человеком он станет, как будет вести себя в обществе, строить отношения с окружающими и воспринимать самого себя.

Коллаж: архив "КП"

Дети впитывают, как губка, не только слова, но и поведенческие модели взрослых. Причем поведение родителей для них – это норма, эталон, ориентир. Когда взрослые говорят одно, а делают другое, ребенок усваивает именно действия. Например, если родитель учит быть честным, но сам прибегает ко лжи даже по мелочам, ребенок воспринимает ложь как приемлемое поведение. Если же мама или папа проявляют доброту, терпение, справляются с трудностями без агрессии, малыш чувствует эту стабильность и перенимает такие же стратегии поведения.

Очень важно понимать: воспитание начинается не с нотаций, а с личного примера. Когда родитель проявляет уважение к пожилым, соседям, работникам сервиса, ребенок учится уважению как норме. Когда взрослый умеет контролировать эмоции и разговаривать спокойно даже в конфликтной ситуации, ребенок впитывает модель эмоционального интеллекта. Если родители умеют прощать, обсуж­дать пробле­мы и не избегают ответственности – это формирует ребенка как зрелого и добросовестного человека.

Кроме того, важно, чтобы взрос­лые заботились о себе. Ребенок, видя, как родители соблюдают режим, правильно питаются, не пренебрегают сном, обращают внимание на собственное самочувствие, учится любить и уважать себя. Так формируется адекватная самооценка и умение заботиться о своем теле и психическом здоровье.

Семейный уклад, стиль общения, отношение к труду, отдыху, учебе, деньгам, другим людям – все это становится внутренним миром ребенка. Дети не рождаются с пониманием «как надо», они учатся этому, наблюдая за родителями каждый день. Любая привычка, любая реакция взрослых может стать для них нормой.

Не менее важно, чтобы родители понимали, какие ценности они транслируют. Спешка, раздражительность, постоянная критика и отсутствие внимания к ребенку передаются ему как ощущение собственной неважности. А вот искренний интерес к делам ребенка, уважение к его мнению, поддержка в трудные моменты формируют чувство уверенности, безопасности и доверия к миру.

Эксперты проекта «Закон и Порядок» обращают внимание: будьте тем взрослым, каким вы хотите видеть своего ребенка. Хотите, чтобы он вырос добрым, – будьте добры. Хотите, чтобы был ответственным, – выполняйте свои обещания. Мечтаете о честном, сильном, заботливом человеке – начните с себя. Ведь дети не слушают, они смотрят.

Родитель – это не просто наставник, это пример. Живите так, чтобы ваш ребенок гордился вами. Пусть ваши поступки каждый день говорят громче любых слов.

#родители #Закон и Порядок дети

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