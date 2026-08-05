Роль личности в истории

Автором драмы, с успехом идущей на сцене Казахского национального академического музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева, является известный драматург, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Думан Рамазан.

В основе спектакля, поставленного Болатом Узаковым, лежит не только судьба одной динас­тии, но и показан страновой идеал нации, запечатлена художественная летопись создания государства. В новой постановке режиссер обращается к истокам национальной государственности и раскрывает личность Жошы как государственного деятеля.

Активное обсуждение спектак­ля в обществе является отражением не только сценического успеха, но и прорыва историчес­кого сознания. Высокую оценку постановке дал и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, присутствовавший на премьере. Театральные критики отмечают, что в драме «Жошы хан» гармонично все: драматургия, режиссура, актерский ансамбль, сценография и музыка.

Еще одно преимущество спектакля – естественность драматического языка и сценического действия. Язык пьесы прост, естест­венен и образен. Автор использует диалог не только как средство высказывания мыслей, но и как драматургический механизм, раскрывающий характер героев.

Можно сказать, что художественная мощь драмы Думана Рамазана «Жошы хан» проявляется прежде всего в ее противоречивой природе. Драматург не стремится перечислять исторические события. Он ищет человека в цент­ре истории. Поэтому основной конф­ликт в пьесе проистекает не из внешних событий, а из мировоззрения героев. Ранее в казахской драматургии исторические личности часто показывались с героических высот, величие героя соизмерялось его победами. А в постановке «Жошы хан» автор показывает историческую личность не как монументальный образ идеального героя, а как человека, который сомневается, делает выбор, чувствует тяжесть ответственности. Прекрасный тандем драматурга и режиссера превращает знаковое произведение в философское размышление об историческом сознании.

Подчеркнем, что основная цель режиссера – не воссоздать события XIII века, а обнажить атмо­сферу того периода, максимально приблизив историю к сознанию современного зрителя. Благодаря этому на протяжении всего спектакля ощущается незримая духовная связь между прошлым и настоящим.

В театроведении можно выделить два типа исторической постановки. Первый – это классическая реконструкция, где режиссер стремится максимально восстановить быт, вооружение, стиль одежды и другие этнографические детали эпохи. Второй – историческая интерпретация, когда исторический факт подчиняется художественной мысли режиссера. Болат Узаков выбрал второй путь.

Он знакомит зрителя не с бытом XIII века, а с душой человека тех лет. Это одна из главных позиций исторического спектакля в современном мировом театре. Драматургическое ядро пьесы – противостояние хана Жошы и Шынгысхана. Но это не борьба за власть, а столкновение двух разных мировоззрений.

Один стремится объединить мир силой, другой думает о сохранении исторической идентичности народа в этом пространстве. Благодаря этой борьбе драматург выдвигает важные вопросы не только эпохи Шынгысхана, но и сегодняшнего дня. Эту идею Болат Узаков с большой ответственностью перевел на сценический язык.

Особое внимание в режиссерской партитуре спектакля уделено пространству. Расположение персонажей на сцене определяет не только иерархию власти, но и их духовное соотношение. Даже мизансцены, которые на первый взгляд кажутся простыми, имеют большое значение. Движение Жошы в сценическом пространстве отражает внутреннюю динамику личности, стремящейся к свободе, а Шынгысхан часто проявляется в статичной позе. Так режиссер показывает символическое противостояние движения и стабильности, будущего и прошлого, перемен и имперской системы.

Стоит отметить и музыкальное сопровождение спектакля, созданное композиторами Едилем Хусаиновым и Кайратом Токымбетовым. Музыка не просто удачно дополнила, а стала полноценным участником драматического действия. Древнетюркские мотивы, переплетенные с внутренним монологом героев, усиливали эмоциональное воздействие пьесы.

Удачно показаны и противоречия внутри ханства, конфронтация между Чагатаем и Жошы на пути к захвату города Ургенча. Каиржан Садыков, дебютировавший в главной роли, старался максимально погрузиться в образ. Молодой актер раскрывал своего персонажа не через внешний пафос, а через внутреннюю психологическую точность. Жошы в его исполнении – исторический деятель, отличающийся не только героизмом, но и государственным мышлением.

Еще один образ в спектакле, который нельзя не отметить, – это Шынгысхан. В исполнении заслуженного деятеля РК Асыл­бека Капаева он вышел не шаблонным жестоким завоевателем, а мудрым и глубоким правителем. Это серь­езная личность, свободная от далекого прошлого, приверженная высоким идеям.

Запоминаются и декорации, соз­данные с использованием новых технологических возможностей театральной сцены, и скрупулезная работа костюмеров. Чувствуется тщательная проработка каждой детали художником-постановщиком Ерланом Туяковым. Добавьте к этому гармонию света и музыки – и вы словно окунетесь в атмосферу бескрайних просторов Великой степи.

Главное достижение спектак­ля «Жошы хан» в том, что он зас­тавляет сегодняшних зрителей задуматься, взглянуть на современность через призму далеких событий. Постановка авторского коллектива в составе Думана Рамазана, Едиля Хусаинова, Ерлана Туякова, Болата Узакова, Асылбека Капаева заслуживает выдвижения на соискание Государственной премии Республики Казахстан им. Абая.

Очень важно, что многие пос­ле спектакля захотели узнать больше о хане Жошы, об истоках казахской государственности, побывать в Улытау. Спектакль не предлагает зрителям готового ответа на важные вопросы: «Что такое государство?»; «С чего оно начинается?»; «Чему нас учит история?» На наш взгляд, «Жошы хан» – не просто очередной исторический спектакль в репертуаре, а хороший пример тандема нацио­нального театра и современной драматургии.