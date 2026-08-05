Укрепляют стены древнего города

Существующая сегодня крепостная стена была реконструирована в начале 2000-х годов на основе археологических исследований, позволивших определить первоначальную трассировку оборонительных сооружений древнего города. Необходимость нынешней комплексной реставрации продиктована не только естественным старением конструкции, но и результатами многолетнего мониторинга. Как выяснилось, участок стены ежегодно смещался на 10–15 см, что создавало угрозу дальнейшей деформации исторического сооружения.

На первом этапе будут выполнены работы на отрезке длиной 32 м. Реставраторы укрепят основание сооружения, восстановят каменную кладку, максимально сохраняя историческую аутентичность объекта. Для этого планируется использовать оригинальные материалы, демонтированные во время разборки аварийных конструкций, дополняя их совместимыми по составу и характеристикам элементами.

Проект проводится в соответствии с принципами научной реставрации. Это означает, что каждому этапу предшествуют инженерные исследования, анализ состояния памятника и тщательное документирование всех работ. Такой подход позволяет не только устранить существующие повреж­дения, но и сохранить историческую достоверность сооружения для будущих поколений.

Крепостная стена окружала древний Ясы – один из крупнейших городов Великого шелкового пути. Именно здесь на протяжении веков пересекались торговые караваны, культурные традиции и духовные течения Центральной Азии. После возведения мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи по приказу эмира Тимура в конце XIV века город превратился в один из важнейших религиозных и политических центров региона, а позднее стал столицей Казахского ханства.

Завершить научно-реставрационные работы на аварийном участке планируется до конца 2026 года.