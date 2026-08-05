Укрепляют стены древнего города

В Туркестане начался новый этап сохранения одного из важнейших памятников средневековой истории Казахстана. Специалисты РГП «Казреставрация» приступили к научно-реставрационным работам на аварийном участке крепостной стены древнего городища, примыкающем к территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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