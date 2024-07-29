Роман Скляр провел совещание по нацпроекту «Комфортная школа»

Ход реализации Национального проекта «Комфортная школа» рассмотрели на совещании в правительстве под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

По поручению главы государства в стране реализуется Национальный проект «Комфортная школа», в рамках которого планируется построить 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест до 2026 года. На сегодня ведется активная работа по 217 школам.

Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется функциональности и безопасности образовательной среды. Предусмотрены отдельные блоки для учащихся начальных и старших классов. Среди требований – повышение мер безопасности за счет внедрения современных технических средств, создание безбарьерной среды для детей с особыми образовательными потребностями и обеспечение школ современными предметными кабинетами.

При возведении школ приоритет отдается отечественным товаропроизводителям. Доля материалов казахстанского производства в нацпроекте в среднем составляет 70%, в том числе строительных материалов до 90%. Мебельная продукция – исключительно отечественного производства.

Как доложил председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов, ввод первых объектов завершится раньше установленных сроков. Так, 21 комфортную школу откроют уже в августе, до начала учебного года. Далее, согласно планам, в течение сентября будет открыто 18 школ, в октябре еще 58 и до конца года – 112 школ.

Помимо этого за счет различных источников в стране ведется строительство 85 школ, из них 8 школ уже введено в эксплуатацию и свыше 30 школ планируется построить до начала нового учебного года.

Также были обсуждены организационные вопросы по реализации 2-го этапа нацпроекта. В частности было поручено в кратчайшие сроки приступить к проведению конкурсов по определению подрядных организаций для строительства 152 комфортных школ со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2025 года.

В ходе совещания Роман Скляр поручил уполномоченным госорганам и организациям обеспечить максимальное вовлечение отечественных производителей, жесткий контроль за качеством строительства и соблюдение установленных планов ввода в эксплуатацию.