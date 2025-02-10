Он достиг соглашения со своим нынешним клубом «Аль-Насром» о продлении контракта

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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду определился с местом проведения дальнейшей карьеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

5 февраля футболист отметил 40-летие. Однако завершать карьеру, несмотря на внушительный возраст, он не собирается. Роналду достиг соглашения со своим нынешним клубом «Аль-Насром» о продлении контракта.

Как сообщает Saudifutbal, договоренность будет действовать до июня 2026 года. Срок может быть увеличен еще на один сезон. Благодаря этому Роналду сохранит себе внушительную зарплату, которая останется прежней - 200 миллионов евро (свыше 100 миллиардов тенге).

Напомним, что португалец перешел в саудовский клуб в январе 2023 года. За 90 матчей в футболке «Аль-Насра» нападающий забил 82 мяча и отдал 19 голевых передач.

Ранее Криштиану заявил о трансфере в «Барселону».

На прошлой неделе стало известно, что в Нью-Йорке установили статую Роналду.