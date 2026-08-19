Димаш представил концепцию первой главы мирового тура

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всемирно известный певец Димаш Кудайберген представил проект DIMENSIONS, посвященный теме самопознания, внутреннего диалога и принятия собственного пути, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Глубокий, чистый красный цвет заключает в себе круговой театр духа, созданный лишь для Димаша. В самом его центре он — единственная ось этого алого пространства, окружённый воплощениями самого себя, и ни одно из них не похоже на другое. Каждая фигура хранит в себе отдельную главу жизни, отдельное видение души, которую не определяли никакие условности.

Каждый образ обращён взглядом к своему истинному «я» в центре — в безмолвном, но глубоком диалоге с самим собой, полном переосмысления, самопознания и примирения. Круговая композиция словно направляет всё внутрь, создавая замкнутый визуальный цикл, в котором каждое измерение в конечном счёте возвращается к самому себе. Встречаясь взглядом со своим прошлым, со множеством своих воплощений и скрытых граней собственной личности, он превращает это воспоминание в принятие и утверждение каждого пути, который прошёл его рост.

Это DIMENSIONS — не фантазия о путешествии сквозь время и пространство. Это внутреннее путешествие, в котором человек встречается со всей полнотой самого себя.