В Нью-Йорке установили статую Роналду

Фото: @cristiano

Как сообщает New York Post, в Нью-Йорке установили статую нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду в честь его 40-летия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Автор работы также отметил, что он хотел «увековечить Роналду не только как спортсмена, но и как культурную икону, которая вдохновляет миллиарды людей по всему миру».

Статуя Роналду представлена в форме сборной Португалии. Отмечается, что пришедшие на открытие скульптуры болельщики скандировали знаменитое празднование футболиста «Siu».

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский «Реал» — с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср».

Также Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Со сборной Португалии футболист выиграл чемпионат Европы в 2016 году, а также Лигу наций (2018/19).

Ранее стало известно, что португальский нападающий Криштиану Роналду подпишет новый контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» с сохранением нынешней зарплаты.