Роскошные отели Дубая резко снизили цены из-за войны в Иране

В мире,Туризм
Айман Аманжолова
корреспондент

Геополитическая нестабильность и конфликт с Ираном сильно ударили по Дубаю, туристическому центру Ближнего Востока

Фото: А.Аманжолова

По всему миру правительства советуют не совершать поездки в этот регион, а авиакомпании массово отменяют рейсы в ОАЭ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Финансовые последствия для региона колоссальны: по данным Всемирного совета по туризму, он ежедневно теряет около 519 миллионов евро доходов от туризма. Как сообщает Business Insider, чтобы минимизировать ущерб, отельеры резко снижают цены.

Роскошные отели всегда были популярны в Эмиратах, но нынешние цены теперь позволяют гораздо большему числу людей наслаждаться ими. Крупные сети, такие как Jumeirah, владеющая знаменитым Burj Al Arab, увеличивают специальные предложения для жителей Объединенных Арабских Эмиратов, однако этими привилегиями пользуются и иностранцы. Для них это редкая возможность побаловать себя роскошным проживанием по сниженной цене. В Burj Al Arab цены на ночь в отеле с пакетом услуг, включая две процедуры в спа-центре, упали на 30 процентов.

Поппи Джонсон, британский креативный директор из Дубая, воспользовалась специальным предложением, зарезервированным для жителей, чтобы провести выходные в престижном Grand Hyatt Dubai. Всего за 99 евро за ночь она наслаждалась номером с кроватью "кинг-сайз", включая завтрак, доступ к аквапарку, а также большие скидки на рестораны и спа. Для нее это пребывание стало настоящим глотком свежего воздуха после десяти дней напряжения, вызванного опасениями о прилетах в небоскреб, где она живет.

«Мы хотели сменить обстановку и сделать перерыв от повседневной жизни. Отлично почувствовать себя настоящим отпускником, даже не летая куда-либо на самолете», - сказала она.

Снижение стоимости услуг заметно на новой платформе Hotel Drops Dubai, которая отслеживает цены десятков роскошных отелей в реальном времени. Некоторые заведения, такие как JW Marriott Marquis или атриум Al Khoory, предлагают скидки до 60 процентов. Остальная часть сектора следует их примеру и также снижает цены. Правительство Эмиратов также перенесло весенние школьные каникулы на неделю, что значительно стимулирует развитие местного туризма.

