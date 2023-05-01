Россыпь наград

Более ста параспортсменов из 11 стран определили лучших в категориях J1 (тотально незрячие) и J2 (слабовидящие). По итогам личного зачета сборная Казах­стана заняла почетное второе место в общекомандной медальной таблице, сообщает пресс-служба Федерации парадзюдо.

На первом месте в индивидуальных соревнованиях первенства континента по парадзюдо – спортсмены из Узбекистана, завоевавшие 4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые награды. У наших борцов – 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. А тройку призеров замкнули представители Ирана, у которых в активе 3 «золота» и 2 «бронзы».

В составе казахстанской национальной команды чемпио­нами стали Даяна Федосова (в весе до 57 кг, J2), Ергали Шамей (до 73 кг, J1), Альфия Тлеккабыл (до 57 кг, J1), Жанбота Аманжол (до 90 кг, J2); «серебро» получили Акмарал Науатбек (до 52 кг, J2), Ерлан Конкиев (свыше 90 кг, J2), Бауржан Арыстанбеков (до 90 кг, J1), Галымжан Смагулулы (до 90 кг, J2); Олжас Оразалы (до 73 кг, J2), Динара Куджулова (до 70 кг, J1) ), Зауре Айтек (свыше 70 кг, J1), Талгат Ажгалиев (свыше 90 кг, J2), Ерлан Утепов (свыше 90 кг, J1), Дилором Диханова (57 кг, J1) завоевали бронзовые медали.

– Сборная Казахстана успешно завершила чемпионат Азии, как мы и планировали. Однако говорить о том, что первенство завершилось, еще рано. Завтра будем бороться в командном зачете. Большинство спортсменов, ставших победителями и призерами – молодые, вошедшие в состав национальной сборной в этом году. Это первое их участие в соревнованиях мирового уровня. Некоторые из них боролись самоотверженно. Например, Альфия вышла на турнир со сломанным пальцем ноги. В 16 лет она стала чемпионкой Азии… В парадзюдо не бывает уязвимых спортсменов. Каждый дзюдоист, который ступает на татами, заслуживает особого уважения, и я думаю, что их воля – пример для всех нас, – говорит главный тренер сборной Казахстана Жандос Киянов.

Сегодня во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова пройдут команд­ные соревнования, в которых примут участие шесть сборных среди мужчин и три среди женщин.