Руководителям "Семей орманы" вынесли приговор

Трое начальников ГУ признаны виновными в получении от предпринимателей взяток на системной основе в сумме от 700 тыс. до 13 млн тенге.

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Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по области Абай оглашен приговор в отношении руководства РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и других лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

"Трое руководителей государственного учреждения признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в сумме от 700 тыс. до 13 млн тенге. Незаконное вознаграждение они передавали должностным лицам за выдачу разрешений на санитарную очистку и вырубку леса на территории резервата, за беспрепятственное подписание договоров по государственным закупкам, а также общее покровительство", - проинформировали в Антикоре.

Все трое руководителей резервата осуждены к 10 годам, пятеро взяткодателей признаны виновными в даче взяток и приговорены к срокам от полутора до трех с половиной лет лишения свободы.

"Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе", - добавили в агентстве.

В феврале сообщалось, что прокуратура выявила "черный рынок" по сбыту древесины в Государственном лесном резервате "Семей орманы".