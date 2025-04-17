Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам организаторов, чтобы принять участие в ежегодном благотворительном забеге достаточно зарегистрироваться по ссылке.

«Апрель был провозглашен ООН месяцем распространения информации об аутизме. Это не просто забег, а возможность помочь детям с особыми потребностями получить образование! В этом году мы также посвящаем забег ментальному здоровью, поддерживая людей с депрессией, тревогой и другими особыми состояниями», – сказано в информации.

Участникам предстоит преодолеть четыре дистанции.

- 1 км – 6 990 тенге

- 2,5 км – 7 990 тенге

- 5 км – 8 990 тенге

- 10 км – 9 990 тенге

Все собранные средства будут направлены на поддержку инклюзивного образования для детей с аутизмом, синдромом Дауна и другими особыми потребностями.

В программу включены забег по четырем дистанциям и спортивно-развлекательная эстафета для особенных детей. Участникам предоставляется бесплатное питание.

Победители получат ценные призы, в том числе путевка на двоих в Дубай и другие ценные подарки.

Как уточняется, за два года в забеге приняло участие 3 351 человек, в том числе более 200 особенных детей. Общими усилиями было собрано 20 миллионов тенге и открыто 10 кабинетов поддержки инклюзии в столичных детских садах. Благодаря этому впервые в детские сады с сопровождением пошли более 80 особенных детей.

В этом году планируется, что к благотворительному забегу присоединятся более 2 500 любителей спорта.