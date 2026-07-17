В Алматы из-за вечернего забега временно ограничат движение транспорта в эту субботу

Спорт

В субботу, 18 июля, состоится летняя вечерняя эстафета Summer Relay, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Алматы

В этом году соревнования впервые пройдут по новой трассе, проложенной через исторический центр города. В связи с проведением забега на ряде центральных улиц будет временно ограничено движение транспорта.

Старт и финиш соревнований разместятся на площади Астана. Маршрут пройдет по улицам Толе би, Кабанбай батыра, Панфилова и пр. Абылай хана. Команды из пяти человек преодолеют эстафету общей протяженностью 10 км, а для юных участников состоятся забеги на дистанциях 500, 1000 и 2000 метров.

Маршрут пройдет по улицам Толе би, Кабанбай батыра, Панфилова и проспекту Абылай хана. Участники пробегут мимо здания Союза писателей Казахстана, Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, гостиницы «Алматы», памятника Жамбылу Жабаеву, Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая и памятника Темирбеку Жургенову.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия движение будет ограничено на следующих участках:

- с 09:00 18 июля до 06:00 19 июля — по ул. Толе би (от ул. Панфилова до пр. Абылай хана);
- с 20:00 до 23:00 18 июля — по пр. Абылай хана (от ул. Толе би до ул. Кабанбай батыра);
- с 20:00 до 23:00 — по ул. Кабанбай батыра (от пр. Абылай хана до пр. Назарбаева);
- с 20:00 до 23:00 — по ул. Панфилова (от ул. Кабанбай батыра до ул. Толе би).

Время ограничений рассчитано с учетом безопасного проведения соревнований и поэтапного прохождения дистанции участниками.

Все финишеры получат памятные медали. Команды, вошедшие в число призеров в каждой категории, будут награждены статуэтками и призами от партнеров. Победителей категорий PRO и Business также ждут денежные сертификаты.

Стартовая программа начнется в 18:00 с детских забегов. В 20:00 состоится старт на дистанции 2 км, а в 21:00 — основной старт эстафеты Summer Relay.

Организаторами мероприятия выступают корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб Krida и Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова при поддержке акимата города.

Организаторы рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения.

#Алматы #транспорт #забег

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