Алтын Шагаева поборется за «бронзу» рейтингового турнира в Венгрии

Спорт

В Будапеште (Венгрия) продолжается международный рейтинговый турнир по видам борьбы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Сегодня, 17 июля, на ковер вышли представители греко-римской и женской борьбы.

По итогам предварительных раундов Алтын Шагаева вышла в финальный блок соревнований. В схватке за бронзовую медаль казахстанка встретится с представительницей Норвегии Отелией Хёйе.

В утешительном раунде выступят Ирина Кузнецова (до 62 кг), Кызжибек Жаркынбаева (до 65 кг), Динмухамед Кошкар, Мейиржан Шермаханбет (до 67 кг) и Ирина Казюлина (до 68 кг).

Добавим, что финальный блок турнира состоится сегодня.

#Спорт #борьба #НОК

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