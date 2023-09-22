Ряд руководителей акимата Шымкента наказал антикор

Глав управлений акимата Шымкента привлекли к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по городу Даурена Ергарина.

Фото: Facebook-страница Д. Ергарина

За непринятие мер по противодействию коррупции департамент антикоррупционной службы по Шымкенту привлек к адмответственности ряд первых руководителей акимата города.

«Среди них – руководители управления энергетики и развития инфраструктуры, управления физической культуры и спорта и бывший руководитель управления культуры, развития языков и архивов, которые приняли на работу не представивших декларации об активах и обязательствах.

Ввиду полного признания вины административные коррупционные правонарушения по статье 680 КоАП рассмотрены в сокращенном порядке», – написал Ергарин.

Напомним, за 8 месяцев этого года агентство по противодействию коррупции привлекло к административной ответственности 112 госслужащих. Общая сумма наложенных штрафов составила около 35 млн тенге.