Рыба в… огороде

В этом смогли убедиться участники пресс-тура, организованного Министерством сельского хозяйства.

Получив финансовую поддержку в рамках программы, сельчане Южного Казахстана открывают свое маленькое дело, развивают личные подсобные хозяйства на базе кооперативов. Это направление в регионе пользуется особой популярностью, поскольку жители небольших населенных пунктов полу­чают микрокредиты со ставкой вознаграждения не более 2,5% годовых. Важно, что автоматичес­ки решается и проблема сбыта продукции.

К примеру, производственный кооператив «Тажитдин-ата», что в селе Карнак Сауранского района, занялся выращиванием мяса бройлеров. Общая стоимость проекта составила 71,6 млн тенге. По программе «Ауыл аманаты» на его реализацию было выделено 27,6 млн тенге.

Производство мяса бройлеров развернули на площади около 15 соток. При этом мощность предприятия позволяет ежегодно отгружать до 50 тонн мяса птицы. Этот проект служит хорошим примером экономного использования территории.

В кооперативе грамотно выстроено не только производство, но и логистическая цепочка. Килограмм курятины отсюда отправляют оптовикам по 1 500 тенге. Цена позволяет покрыть все затраты и получить хорошую прибыль.

В регионе активно поддерживают также рыбную отрасль. Желающих заняться производством товарной рыбы среди сельчан сегодня достаточно. За прошлый год местная сфера рыбоводства увеличилась на 97 новых хозяйств.

Сейчас выращиванием рыбы занимаются 224 предпринимателя, тогда как в 2022 году их было 127. Одно из новых хозяйств – ИП «Ran» – создано в селе Талапты. Его стоимость – 12 млн тенге, 7 млн из которых – микрокредит, полученный по программе «Ауыл аманаты».

Глава рыбного хозяйства рассказал: непосредственно в своем­ огороде, построив четыре бассейна, он начал заниматься выращиванием мальков сазана. Когда рыбешки дорастут до нужного размера, их после лова отправят в торговую сеть. Примечательно, что спрос на рыбную продукцию в регионе стабильно растет.

В ближайший год ИП планирует выйти на проектную мощность в 20 тонн производства рыбы и сразу же приступить к расширению, построив по соседству еще 15 бассейнов.

Историей успеха поделился также руководитель пекарни Биржан Жунисов. В селе Балтаколь Отрарского района он за день продает порядка 300–350 свежих лепешек. Покупатели – местные жители. Это раньше во дворе каждого жителя стоял тандыр. Теперь же большинство женщин работают, и ежедневно печь хлеб нет возможности. На выручку пришел предприимчивый односельчанин, предлагая купить лепешки с пылу с жару.

По словам предпринимателя, он был безработным, когда узнал о проекте «Ауыл аманаты». Сразу смекнул, что небольшая пекарня – это как раз то, чего не хватает в ауле. Сельчанину помогли не только оформить документы, но и составить бизнес-план. Для организации небольшого дела был взят кредит в сумме 8 млн тенге. Выплата основного долга начнется осенью.

Начинающий предприниматель планирует досрочно его закрыть и получить более крупную сумму для расширения своего дела. Благо новые правила «Ауыл аманаты» позволяют фермерам при повторном обращении получить до 29 млн тенге.

Пекарня – не единственный проект «Ауыл аманаты» в Балтаколе. Есть еще завод по переработке проса «Алга-БАМ». Дело в том, что село славится выращиванием этой культуры, но для переработки зерна требовался крупный проект, чтобы земледельцы могли сдавать выращенный урожай на переработку.

Теперь завод «Алга-БАМ» перерабатывает около 5 500 кило проса в день. На заводе есть все необходимое оборудование – мельница, поточная линия, машина для фасовки и упаковки сыпучих продуктов. Объем кредитных средств, профинансированных в рамках «Ауыл аманаты», составил 20 млн тенге.

Кроме того, журналистам представили два животноводческих проекта. Один из фермеров приобрел 15 голов КРС породы ангус, другой купил 15 голов КРС молочного направления.

Все деловые инициативы, реализация которых стала возможна благодаря получению микрокредитов, не только повысили доходы жителей, но и решили проблему занятос­ти, что для аграрного регио­на очень важно. По итогам 2023 года в рамках программы «Ауыл аманаты» в Туркестанской области профинансировано 3 256 бизнес-идей на общую сумму 19,8 млрд тенге. Работу получили 3 413 южноказах­станцев.