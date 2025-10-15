Основная продукция — филе судака экспортируется в Германию, Данию и Норвегию

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Открытие нового предприятия состоялось в рамках празднования 100-летия Аральского государственного рыбного производства и стало значимым событием на пути возрождения и развития рыбной отрасли региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным министерства, производственный комплекс, расположенный в Аральском районе, рассчитан на переработку до 6 000 тонн рыбной продукции в год.

Завод оснащён современным высокотехнологичным оборудованием и ориентирован на выпуск экологически чистой продукции, соответствующей международным стандартам качества и безопасности.Общий объём инвестиций в проект составил 430 млн тенге. Основная продукция — филе судака экспортируется в Германию, Данию и Норвегию.

Запуск завода «Қарашалаң балық» стал важным шагом на пути модернизации рыбной промышленности, а также вкладом в устойчивое социально-экономическое развитие региона, восстановление рыболовных традиций и рациональное использование природных ресурсов Аральского бассейна, отметили в Минсельхозе.