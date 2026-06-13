Диалог науки и индустрии

фото пресс-службы Назарбаев Университет

На площадке Назарбаев Университета состоялось заседание круглого стола на тему «Диалог науки и индуст­рии». Мероприятие подыто­жило масштабную работу, проделанную в рамках проекта Dala.Сamp – первой в истории страны животноводческой экспедиции с участием ведущих ученых передового вуза.

Кроме профессоров и доцентов кафедр в ее состав вошли представители национальной ассоциации животноводов «Туран», партии «Ауыл», потенциальных инвесторов и фермеры-практики. В целом в проекте участвовали 47 человек. В течение 15 дней они проехали 7,5 тыс. км пути на 17 внедорожниках и посетили 12 регионов страны. В их числе Акмолинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская, Костанайская и Северо-Казах­станская облас­ти, а также области Жетысу, Улытау и Абай.

Программа экспедиции включала посещение крупных агрокомпаний, специализирующихся на производстве мясной и молочной продукции. Состоялось также немало встреч с мелкими фермерами, владельцами личных подсобных хозяйств.

Как рассказал председатель правления Корпоративного фонда Назарбаев Университета Саят Нусупов, в ходе диалогов с местными аграриями члены делегации узнали из первых уст о сегодняшнем положении людей, посвятивших себя служению крестьянской ниве, их чаяниях и проблемах. Кроме того, передвижение по дорогам казахстанской глубинки, ночевки в палатках и другие атрибуты работы «в поле» позволили участникам экспедиции лучше понять нужды села.

Саят Нусупов отметил, что информация, полученная в результате «марафона» по сельским территориям страны, поз­воляет говорить о серьезных проблемах, имеющихся в отечест­венном животноводстве. Одна из главных касается генетического ресурса отрасли. Чтобы решить ее, необходимо активно заниматься репродукцией племенных сельхозживотных и тем самым улучшать качество поголовья скота.

Отвечая на вопросы коррес­пондента «Казахстанской правды», председатель правления Казахстанской ассоциации животноводов «Туран» Жанибек Кенжебаев уточнил, что миссия экспедиции заключалась еще и в том, чтобы продиагностировать животноводческую отрасль и выяснить, готова ли она к дальнейшей серьезной трансформации.

С нынешнего года с принятием Правительством Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы объявлен новый этап развития отрасли. Фермеры надеются, что ее ждет ренессанс.

Жанибек Кенжебаев отметил, что вместе с бесспорно успешными примерами реализации бизнес-проектов в АПК по ходу поездки экспедиция натыкалась на совершенно оторванные от крупных селений отгонные фермы, вокруг которых нет никакой инфраструктуры. В этих точках живут и трудятся преимущественно мелкие и средние фермеры.

Неприятным открытием для гостей из столицы стало то, что эти люди практически не знают о действующих госпрограммах помощи крестьянам, малосведущи о ветеринарии, вакцинах и генетической репродукции животных... В общем, налицо информационный вакуум.

Встречи и диалоги с фермерами, открывшиеся виды природы разных регионов легли в основу документального фильма, который вскоре будет представлен широкому кругу казахстанских зрителей.

В ходе заседания был представлен отраслевой аналитический отчет по итогам экспедиции Dala.Camp. Он посвящен экс­портному потенциалу мясного животноводства, системным проблемам отрасли и развитию туристической инфраструктуры Казахстана.

Одной из ключевых тем обсуж­дения стал новый ветеринарный статус Казахстана по ящуру. Последний представляет собой высокозаразное острое вирусное заболевание, поражающее преимущественно парнокопытных животных с риском заражения человека. С 22 мая текущего года наша страна по решению ВОЗЖ (Всемирная организация здо­ровья животных) признана благополучной по ящуру. К слову, Казахстан остается единственным государством, имеющим подобный статус среди соседей по Центральной Азии.

По мнению Жанибека Кенжебаева, Казахстан впервые за долгое время получил возможность закрепиться на крупных экспортных рынках, включая Китай, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Однако экспортное окно остается ограниченным, а сама производственная цепочка пока не готова к полноценной международной конкуренции.

Согласно данным, представленным участникам мероприя­тия, поголовье КРС в Казахстане дос­тигло 9–9,2 млн голов, производство мяса всех видов сос­тавило 1,2 млн тонн, почти на 25% вырос в 2025 году экспорт продукции животноводства. При этом пос­тавки за рубеж баранины увеличились на 92,8%, а говядины – на 59,1%.

Вместе с тем количественный рост отрасли пока не означает качественного перехода. Согласно исследованию, около 90% всего поголовья КРС по-прежнему находится вне индустриального контура: 45,5% приходится на личные подсобные хозяйства, 44,1% – на мелкие и средние фермерские хозяйства и ИП и лишь 10,4% сосредоточено в крупных современных сельхозпредприятиях, отметил Жанибек Кенжебаев.

Отдельное внимание участники заседания уделили Комплексному плану развития животноводства на 2026–2030 годы, разработанному по поручению Главы государства. Намеченный дальнейший рост отрасли станет возможен, если только реализация данного документа будет сопровождаться повышением продуктивности животноводчес­кого стада, внедрением современных технологий и генетики.

Об этом свидетельствует сравнительный анализ показателей отечественной отрасли животноводства с показателями ведущих мировых экспортеров мяса. К примеру, в США средний убойный вес туши КРС достигает 380–420 кг, в Канаде и Франции – около 370 кг. В Казахстане же эта цифра остается на уровне 250 кг.

По мнению экспертов, разрыв с мировыми лидерами измеряется не поголовьем, а продуктив­ностью. Устранить отставание можно, развивая генетику, кормовую базу и современные технологии. Кроме того, по мнению экспертов, нашей стране необходимо сосредоточиться на двух-трех экспортных нишах вместо попытки конкурировать на всем рынке сразу.

Фермерам-практикам, ученым Назарбаев Университета были представлены три возможных сценария развития отрасли до 2031 года. Первый – инерционный, при котором Казахстан останется поставщиком сырья. Второй – целевой, с формированием отрасли как системного экспортера мяса. Наконец, третий – риск-сценарий, связанный с возможной потерей экспортного окна.

По итогам заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между Корпоративным фондом Назарбаев Университета, Казахстанской ассоциацией животноводов «Туран», АО «Рес­публиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл-Түлік» и ЧУ «National Laboratory Astana».

– Для нас было принципиально важно выйти за пределы университетских лабораторий и увидеть ситуацию на местах, именно поэтому представители экосистемы Назарбаев Университета приняли участие в экспедиции Dala.Camp. Казахстан уже обладает сильными животноводческими хозяйствами с высоким потенциалом. Задача ученых вуза и его корпоративного фонда – интегрировать науку и практику. Это главная цель подписанного четырехстороннего соглашения, – отметил Саят Нусупов.

В рамках мероприятия также анонсировано создание Центра репродуктивных технологий КРС на базе Назарбаев Университета. Ожидается, что его сотрудники будут заниматься созданием отечественных эмбрионов КРС, развитием селекции и подготовкой специалистов в сфере агробиотехнологий.